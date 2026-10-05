Dlaczego?

Do zdarzenia doszło dziś w nocy, z niedzieli na poniedziałek (4/5 października) w Sierakowie. Maszyna była zaparkowana na placu firmy przy ul. Poznańskiej.

- Dzisiaj około godziny 2.30 doszło do uszkodzenia koparki zaparkowanej w miejscowości Sierakowo. Wszystko wskazuje na to, że sprawca działał umyślnie i dokonał podpalenia sprzętu. Straty pokrzywdzony wycenił na kwotę nie mniejszą niż 150 tys. złotych. Na miejscu znajduje się monitoring, który jest przez nas analizowany. Wiemy, że sprawca poruszał się rowerem. Są prowadzone czynności zmierzające do wykrycia sprawcy tego przestępstwa – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.W pobliżu koparki stała też ciężarówka, ale strażacy nie dopuścili by ogień się na nią przeniósł. Na miejscu działały zastępy strażaków JRG z Rawicza oraz druhów OSP Izbice.

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