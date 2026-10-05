Nowe podejście do przejęcia gruntów

Władze miasta musiały zweryfikować swoje dotychczasowe założenia dotyczące pozyskania osiedlowych terenów. Zawiłe kwestie własnościowe i brak możliwości formalnych zmusiły samorząd do wyznaczenia nowej ścieżki. Prezydent Grzegorz Rusiecki wyjaśnia powody tej decyzji:

„Z powodów formalnoprawnych bezpłatne przejęcie tego terenu jest w zasadzie niemożliwe. Musieliby się na to zgodzić wszyscy właściciele, a w przypadku kilku nieruchomości mamy problemy chociażby z ustaleniem właścicieli w związku z postępowaniami spadkowymi. Chciałbym zadeklarować, że będziemy prowadzić ze spółdzielnią mieszkaniową rozmowy na temat przejęcia tych terenów za odpłatnością.”

Rozbudowa osiedlowego układu komunikacyjnego ma znaczenie wykraczające poza lokalne ruchy samochodowe. Włodarz miasta zwraca uwagę na natężenie ruchu oraz funkcje, jakie ta część osiedla pełni dla całej społeczności.

„Z tej drogi codziennie korzystają tysiące mieszkańców. Najważniejszym argumentem jest jednak fakt, że przy ulicy Rumuńskiej i dalej w kierunku ulicy Węgierskiej znajdują się nasze miejskie placówki – przede wszystkim Szkoła Podstawowa nr 12. Mamy tu również dojazd do cmentarza i punktów handlowych. To także kwestia bezpieczeństwa, w tym dojazdu służb ratunkowych.”

Podział zadań i kwestia parkowania

Planowana inwestycja zakłada ścisłą współpracę samorządu ze spółdzielnią mieszkaniową, gdzie miasto skupi się na samej jezdni. Podczas ostatnich rozmów z mieszkańcami pojawiło się wiele obaw wokół zasad korzystania z nowej infrastruktury, do których prezydent odniósł się bezpośrednio:

„Od razu uspokajam,: miasto nie planuje tutaj wprowadzania żadnych opłat parkingowych. Byłoby to absolutnie nielogiczne w tej części miasta.”

Dodatkowo, po oddaniu nowej drogi, dotychczasowy odcinek wzdłuż ulicy Estkowskiego zostanie odciążony i posłuży głównie lokalnym mieszkańcom.Zanim na osiedle wjadą ciężkie maszyny, magistrat czeka długa ścieżka biurokratyczna.

„Fizyczna realizacja tej inwestycji to lata 2028–2029. Jeżeli w przyszłym roku uda się sprawnie przeprowadzić procedurę projektową i wykupy terenów, najwcześniejszym terminem rozpoczęcia budowy jest rok 2028.” - informuje prezydent Rusiecki.