Wielkie otwarcie: Wianki z rekordowym pokazem fajerwerków

Sezon wystartuje z rozmachem 27 czerwca. To właśnie wtedy odbędą się słynne Wianki nad Jeziorem Łoniewskim. Impreza ta od lat jest wizytówką Osiecznej, ale tegoroczna edycja ma być szczególna:

Gwiazda wieczoru: Na scenie wystąpi zespół Poparzeni Kawą Trzy, serwujący dawkę ska i rocka.

Show na niebie: Najważniejszym punktem programu będzie pokaz fajerwerków, który potrwa aż siedem minut. Burmistrz Sławomir Kosmalski zapowiada, że będzie to „niesamowite widowisko".

Sierpień pod znakiem żagli i kina na plaży

Kolejne duże emocje czekają nas 8 sierpnia. Tego dnia odbędą się II Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna, współorganizowane ze Stowarzyszeniem „Dziewiąta Fala”. To jednak nie tylko gratka dla fanów żeglarstwa:

Na lądzie królować będzie akcja „Hawajskie Wakacje”.

Dla miłośników filmu przygotowano nocny seans kina pod chmurką bezpośrednio na plaży.

Tego dnia w mieście po raz pierwszy w te wakacje zagości ekipa Eska Summer City. Przyjedziemy z gadżetami i narobimy dużo hałasu!

Muzyczny finał lata: Oskar Cyms i Happysad

Zwieńczeniem sezonu będą Dni Osiecznej, zaplanowane na 29 i 30 sierpnia. Dwudniowe święto miasta przyciągnie fanów różnych brzmień:

Wystąpi Oskar Cyms , jeden z najgorętszych głosów ostatnich miesięcy.

, jeden z najgorętszych głosów ostatnich miesięcy. Na scenie pojawi się także legendarna grupa Happysad.

W ten finałowy weekend ponownie pojawi się ekipa Eska Summer City, by wspólnie z mieszkańcami pożegnać wakacje w muzycznych klimatach.Wszystkie wydarzenia zaplanowane w Osiecznej są bezpłatne, co czyni je jedną z najciekawszych propozycji na letnie weekendy w regionie.

XXXVII Dni Osiecznej