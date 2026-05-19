Darmowe koncerty i największy pokaz fajerwerków w regionie. Osieczna ujawnia, co będzie się działo w te wakacje!

Tomasz Szymlet
2026-05-19 9:51

Osieczna ogłosiła oficjalny harmonogram letnich imprez. W kalendarzu znalazły się wydarzenia, które przyciągają tysiące gości: od spektakularnych Wianków, przez regaty, aż po występy największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Co najważniejsze – wstęp na wszystkie atrakcje jest wolny.

Wielkie otwarcie: Wianki z rekordowym pokazem fajerwerków

Sezon wystartuje z rozmachem 27 czerwca. To właśnie wtedy odbędą się słynne Wianki nad Jeziorem Łoniewskim. Impreza ta od lat jest wizytówką Osiecznej, ale tegoroczna edycja ma być szczególna:

  • Gwiazda wieczoru: Na scenie wystąpi zespół Poparzeni Kawą Trzy, serwujący dawkę ska i rocka.
  • Show na niebie: Najważniejszym punktem programu będzie pokaz fajerwerków, który potrwa aż siedem minut. Burmistrz Sławomir Kosmalski zapowiada, że będzie to „niesamowite widowisko”.
Sierpień pod znakiem żagli i kina na plaży

Kolejne duże emocje czekają nas 8 sierpnia. Tego dnia odbędą się II Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna, współorganizowane ze Stowarzyszeniem „Dziewiąta Fala”. To jednak nie tylko gratka dla fanów żeglarstwa:

  • Na lądzie królować będzie akcja „Hawajskie Wakacje”.
  • Dla miłośników filmu przygotowano nocny seans kina pod chmurką bezpośrednio na plaży.
  • Tego dnia w mieście po raz pierwszy w te wakacje zagości ekipa Eska Summer City. Przyjedziemy z gadżetami i narobimy dużo hałasu!
Muzyczny finał lata: Oskar Cyms i Happysad

Zwieńczeniem sezonu będą Dni Osiecznej, zaplanowane na 29 i 30 sierpnia. Dwudniowe święto miasta przyciągnie fanów różnych brzmień:

  • Wystąpi Oskar Cyms, jeden z najgorętszych głosów ostatnich miesięcy.
  • Na scenie pojawi się także legendarna grupa Happysad.

W ten finałowy weekend ponownie pojawi się ekipa Eska Summer City, by wspólnie z mieszkańcami pożegnać wakacje w muzycznych klimatach.Wszystkie wydarzenia zaplanowane w Osiecznej są bezpłatne, co czyni je jedną z najciekawszych propozycji na letnie weekendy w regionie.

