Wielkie otwarcie: Wianki z rekordowym pokazem fajerwerków
Sezon wystartuje z rozmachem 27 czerwca. To właśnie wtedy odbędą się słynne Wianki nad Jeziorem Łoniewskim. Impreza ta od lat jest wizytówką Osiecznej, ale tegoroczna edycja ma być szczególna:
- Gwiazda wieczoru: Na scenie wystąpi zespół Poparzeni Kawą Trzy, serwujący dawkę ska i rocka.
- Show na niebie: Najważniejszym punktem programu będzie pokaz fajerwerków, który potrwa aż siedem minut. Burmistrz Sławomir Kosmalski zapowiada, że będzie to „niesamowite widowisko”.
Sierpień pod znakiem żagli i kina na plaży
Kolejne duże emocje czekają nas 8 sierpnia. Tego dnia odbędą się II Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna, współorganizowane ze Stowarzyszeniem „Dziewiąta Fala”. To jednak nie tylko gratka dla fanów żeglarstwa:
- Na lądzie królować będzie akcja „Hawajskie Wakacje”.
- Dla miłośników filmu przygotowano nocny seans kina pod chmurką bezpośrednio na plaży.
- Tego dnia w mieście po raz pierwszy w te wakacje zagości ekipa Eska Summer City. Przyjedziemy z gadżetami i narobimy dużo hałasu!
Muzyczny finał lata: Oskar Cyms i Happysad
Zwieńczeniem sezonu będą Dni Osiecznej, zaplanowane na 29 i 30 sierpnia. Dwudniowe święto miasta przyciągnie fanów różnych brzmień:
- Wystąpi Oskar Cyms, jeden z najgorętszych głosów ostatnich miesięcy.
- Na scenie pojawi się także legendarna grupa Happysad.
W ten finałowy weekend ponownie pojawi się ekipa Eska Summer City, by wspólnie z mieszkańcami pożegnać wakacje w muzycznych klimatach.Wszystkie wydarzenia zaplanowane w Osiecznej są bezpłatne, co czyni je jedną z najciekawszych propozycji na letnie weekendy w regionie.