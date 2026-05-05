Rezydencja wzniesiona dzięki fortunie z kasyna?

Choć historia obronnego zamku w tym miejscu sięga XIV i XV wieku, swój obecny, eklektyczny wygląd zawdzięcza on rodzinie von Heydebrandt.

Ryzykowna inwestycja: Lokalna legenda głosi, że Heinrich von Heydebrandt zdobył fundusze na wielką przebudowę rezydencji pod koniec XIX wieku, wygrywając fortunę w kasynie.

Lokalna legenda głosi, że zdobył fundusze na wielką przebudowę rezydencji pod koniec XIX wieku, wygrywając fortunę w kasynie. Nowoczesna dominanta: To właśnie w tamtym okresie, około 1900 roku, wzniesiono charakterystyczną wieżę o wysokości 26 metrów, która do dziś góruje nad okolicą.

Tajemniczy „Tunel Londyński” pod dnem jeziora

Jedną z najbardziej rozpalających wyobraźnię opowieści jest ta o dawnym podziemnym ganku.

Droga ucieczki: Według podań, budowniczy zamku kazał wykuć pod jeziorem ganek prowadzący do gęstych zarośli po drugiej stronie wody, aby zapewnić sobie bezpieczny odwrót w razie niebezpieczeństwa.

Według podań, budowniczy zamku kazał wykuć pod jeziorem ganek prowadzący do gęstych zarośli po drugiej stronie wody, aby zapewnić sobie bezpieczny odwrót w razie niebezpieczeństwa. Porównanie hrabiego: Edward hr. Raczyński, poszukując śladów tej budowli w XIX wieku, porównywał te ambitne plany do słynnego tunelu londyńskiego.

17

Skarby architektury i... szachistów

Zamek w Osiecznej to nie tylko legendy, ale i realne, bezcenne zabytki rzeźby architektonicznej.

Manierystyczna perła: W narożu dziedzińca zachował się bogato dekorowany portal z około 1600 roku – jeden z najcenniejszych tego typu obiektów w całej Wielkopolsce.

W narożu dziedzińca zachował się bogato dekorowany portal z około 1600 roku – jeden z najcenniejszych tego typu obiektów w całej Wielkopolsce. Sala Rycerska: Najstarsza zachowana część wnętrz to XVII-wieczna sala nakryta sklepieniem kolebkowo-krzyżowym z lunetami.

Najstarsza zachowana część wnętrz to XVII-wieczna sala nakryta sklepieniem kolebkowo-krzyżowym z lunetami. Szachowe dziedzictwo: Przez lata w zamku znajdowała się jedna z największych w Europie bibliotek szachowych (ponad 2000 tomów), należąca do wybitnego dyplomaty i mistrza szachów, barona Tassilo von der Lasa.

Miecz z wizerunkiem księcia

O strategicznym znaczeniu tego miejsca już w czasach Piastów świadczy niezwykłe znalezisko. W wodach Jeziora Łoniewskiego odkryto średniowieczny miecz z XIII wieku, ozdobiony głową w koronie. Przypuszcza się, że może to być wizerunek księcia Przemysła II.

Dziś w odrestaurowanych murach zamku mieści się Centrum Rehabilitacji, a otaczający go dwuhektarowy park krajobrazowy ze starodrzewem jest otwarty dla turystów.