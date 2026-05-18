Kompletnie pijany kierowca z Leszna. Wypił pół litra wódki

Pijany za kółkiem

Jak się okazało, za kierownicą volkswagena siedział 32-letni mieszkaniec Leszna. W trakcie rozmowy z mężczyzną policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. Poddali więc kierowcę badaniu staniu trzeźwości.

- 32-latek miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Na zadane przez policjantów pytanie oświadczył, że kilka godzin wcześniej spożył prawie pół litra wódki - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Oprócz wykroczenia niezatrzymania się na znaku "STOP" 32-latek odpowie także za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości.

- O wymiarze kary zadecyduje sąd, jednak pewnym jest, że straci prawo jazdy na co najmniej 3 lata oraz prawdopodobnie wartościowy samochód, którym się poruszał - mówi policjantka.

Mężczyźnie grożą też wysokie kary pieniężne.

Metallica otworzyła swój sklep w Katowicach! Tak prezentuje się jego wnętrze