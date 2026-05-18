Domino na "dwunastce"

Do wypadku doszło dziś (18 maja) ok. godz. 10:30 na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Krzemieniewo.

- Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że około 200 metrów za głównym skrzyżowaniem drogi krajowej nr 12 z ulicą Dworcową w Krzemieniewie kierujący busem jadący od strony Leszna w kierunku Gostynia zatrzymał się, aby skręcić w lewo, za nim zatrzymał się kierujący osobowym Citroenem. Niestety, w tył Citroena uderzył kierujący ciężarowym DAF-em, a w niego z kolei kierowca MAN-a - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Kierujący Citroenem mężczyzna trafił do szpitala na badania lekarskie. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają, jakie były przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Droga jest przejezdna.

Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych w Zamku w Rydzynie z wizytą w Lesznie