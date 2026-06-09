Nowy standard: 240 litrów na szklane odpady

Zgodnie z nowymi zasadami, każda objęta programem nieruchomość otrzyma pojemnik o pojemności 240 litrów. Choć dla niektórych może wydawać się on duży, władze związku tłumaczą, że wybór tego standardu podyktowany jest względami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Analizy wykazały, że taka objętość jest optymalna przy planowanej częstotliwości odbioru szkła raz na dwa miesiące.

Co istotne dla domowego budżetu – pojemniki są przekazywane mieszkańcom całkowicie bezpłatnie. Po dostarczeniu, właściciel posesji ma obowiązek umieścić go na terenie swojej nieruchomości.

Kto dostanie pojemnik w pierwszej kolejności?

Dystrybucja została podzielona na etapy. W pierwszej kolejności nowe pojemniki trafią do mieszkańców następujących gmin:

Wijewo,

Jutrosin,

Rawicz,

Pępowo.

Informacje o kolejnych miejscowościach i harmonogramach będą publikowane na bieżąco przez kanały informacyjne KZGRL.

Czy musisz przyjąć nowy pojemnik?

Związek przewidział wyjątek dla osób, które generują bardzo mało odpadów szklanych. Mieszkańcy, którzy w swoich gospodarstwach wytwarzają znikomą ilość szklanych butelek czy słoików, mogą zrezygnować z odbioru pojemnika. W takiej sytuacji sporadyczne odpady opakowaniowe ze szkła należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Ujednolicenie systemu i wprowadzenie jednego standardu pojemnika ma na celu usprawnienie funkcjonowania całej gospodarki odpadami w regionie. Dzięki temu system staje się bardziej efektywny, co w dłuższej perspektywie ma kluczowe znaczenie dla stabilności kosztów obsługi mieszkańców.