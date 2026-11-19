Zwiedzanie z przewodnikiem

Neogotycki gmach byłej Poczty Polskiej z 1884 roku od lat przykuwa uwagę przechodniów. W najbliższą sobotę, w godzinach od 11:00 do 15:00 każdy będzie mógł poczuć historyczny klimat tego miejsca. To ostatnia taka szansa przed rozpoczęciem gruntownej rewitalizacji obiektu.

Głównym punktem programu będzie zwiedzanie z przewodnikiem w siedmiu grupach (każda tura potrwa około 40 minut). Uczestnicy zobaczą miejsca, do których klienci poczty nigdy wcześniej nie mieli dostępu:

historyczny skarbiec pocztowy z oryginalnym, masywnym sejfem,

mechanizm zabytkowego zegara zdobiącego fasadę budynku,

dawne sale operacyjne oraz zaplecze techniczne Telekomunikacji Polskiej.

Podstawowa pula 140 bezpłatnych wejściówek na zwiedzanie z przewodnikiem rozeszła się w zaledwie kilka godzin. To dowód na to jak dużym sentymentem mieszkańcy darzą to miejsce. Dla tych, którzy się nie załapali, uruchomiono jednak listę rezerwową na stronie internetowej inwestycji poczta1884.pl.

Atrakcje bez zapisów

Organizatorzy zadbali o to, by podczas dnia otwartego dawnej poczty dobrze bawiły się całe rodziny. W ciągu tych kilku godzin na osoby w każdym wieku czekać będzie wiele atrakcji. Bez zapisów i za darmo.

Atrakcje w holu głównym (11:00–15:00). Na odwiedzających czekają wystawa starych zdjęć i skrzynek pocztowych, strefa zegarmistrza, sejfy z zagadkami, bezpłatne pocztówki, przypinki „Poczta 1884” oraz animacje dla dzieci (baloniarz, malowanie ozdób świątecznych, stemple z plasteliny i kolorowanki).

Atrakcje na dziedzińcu (11:00–15:00). Najmłodsi będą mogli złożyć własną skrzynkę na listy do Świętego Mikołaja i spotkać alpaki. Zaplanowano też pokaz zabytkowych aut, wielkie bańki mydlane i poczęstunek (ciepła zupa, kawa, herbata, słodkie przekąski). Muzyczną atrakcją będzie koncert zespołu Sejsmograf (w godz. 12:00–14:00).

Organizatorzy dodają, że program atrakcji na dziedzińcu uzależniony jest od pogody i może się „nieznacznie zmienić”.

Nowy rozdział

Dzień otwarty to dobra okazja, żeby poznać przyszłość tego zabytkowego budynku. Przez cały dzień prezentowane będą plany rewitalizacji gmachu, które obejmują powstanie mieszkań i lokali użytkowych. Prace prowadzone będą zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

Gmach przy ul. Słowiańskiej 26 w Lesznie wybudowany został w 1884 roku przez władze pruskie jako Cesarski Urząd Pocztowy. Po odzyskaniu niepodległości i podpisaniu traktatu wersalskiego przeszedł w polskie ręce. Działalność pocztową rozpoczęto tu w styczniu 1920 roku. W 1990 roku budynek wpisany został do rejestru zabytków. Placówka pocztowa działała w tym miejscu nieprzerwanie przez ponad 100 lat, a zamknięta została w maju 2026 roku.

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