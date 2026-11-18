Ścieżka pieszo-rowerowa Stara Góra - Rogów Górowski - Osetno nie ma nawet miesiąca. Jej budowa kosztowała ponad 4,6 mln złotych. Niestety już wymaga naprawy i to bynajmniej nie z winy wykonawcy, a niewłaściwych użytkowników. Dowody widać na zdjęciach, które opublikowała Gmina Góra. A na nich m.in. błotniste ślady opon jak od ciągników rolniczych.

Nasza nowo powstała ścieżka rowerowo-piesza nie jest drogą dojazdową, parkingiem ani miejscem do zawracania samochodem. Apelujemy do kierowców o zaprzestanie poruszania się pojazdami po jej nawierzchni. Takie zachowanie jest nieodpowiedzialne i prowadzi do niszczenia infrastruktury, która została wykonana z myślą o mieszkańcach i rowerzystach – napisała w mediach społecznościowych Gmina Góra, apelując o szanowanie wspólnej przestrzeni.

Jednocześnie, władze gminy proszą mieszkańców o reagowanie na podobne przypadki i zgłaszanie ich do Urzędu Miasta i Gminy w Górze (w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 65 544 36 24 lub e-mail: [email protected]).

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