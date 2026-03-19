Deportowali cudzoziemca mieszkającego koło Leszna. Sam był sobie winny

Kolejny deportowany

Dzielnicowi ze Święciechowy zainteresowali się cudzoziemcem mieszkającym na ich terenie. Okazało się, że od dawna lekceważył od dawna polskie prawo.

- W minionych trzech latach popełnił w Polsce kilka wykroczeń i przestępstw. Były to m.in. przekroczenia prędkości, kolizje w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do wyroku wydanego przez sąd w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

To wszystko stało się podstawa do nawiązania przez policjantów kontaktów z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

- Przeanalizowali zebrane materiały i podjęli decyzję o natychmiastowej deportacji obcokrajowca z terenu Polski – mówi M. Żymełka.

27-letni Gruzin już dzień po zatrzymaniu przez policjantów wyleciał z lotniska w Poznaniu do swojego kraju.

Tylko w tym miesiącu deportowano z Polski kilku cudzoziemców, przebywających w naszym regionie.

Kilka dni temu deportowany został 39-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany przez rawickich policjantów. Po pijaku jechał samochodem, mimo zakazu prowadzenia pojazdów.

