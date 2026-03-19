Deportowali cudzoziemca mieszkającego koło Leszna. Sam był sobie winny

Joanna Haliasz
2026-03-19 11:17

27-letni obywatel Gruzji lekceważył obowiązujące w Polsce przepisy prawa. I to nie był jednorazowy występek.

i

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Kolejny deportowany

Dzielnicowi ze Święciechowy zainteresowali się cudzoziemcem mieszkającym na ich terenie. Okazało się, że od dawna lekceważył od dawna polskie prawo.

- W minionych trzech latach popełnił w Polsce kilka wykroczeń i przestępstw. Były to m.in. przekroczenia prędkości, kolizje w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do wyroku wydanego przez sąd w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

To wszystko stało się podstawa do nawiązania przez policjantów kontaktów z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

- Przeanalizowali zebrane materiały i podjęli decyzję o natychmiastowej deportacji obcokrajowca z terenu Polski – mówi M. Żymełka.

27-letni Gruzin już dzień po zatrzymaniu przez policjantów wyleciał z lotniska w Poznaniu do swojego kraju.

Tylko w tym miesiącu deportowano z Polski kilku cudzoziemców, przebywających w naszym regionie. 

Kilka dni temu deportowany został 39-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany przez rawickich policjantów. Po pijaku jechał samochodem, mimo zakazu prowadzenia pojazdów. 

