40-latek z bogatą kartoteką

Mężczyzna zatrzymany został po serii kradzieży wkładów lusterek samochodowych, do których doszło w ostatni weekend kwietnia na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego. Sprawca działał w nocy i wybierał głównie pojazdy marki Audi. Poszkodowanych zostało ośmiu właścicieli aut. Jak ustalili policjanci, do podobnych kradzieży doszło też na terenie innych miast na zachodzie kraju.

- Wszystkie sprawy łączyło zainteresowanie sprawcy wyłącznie jedną marką pojazdów. W toku czynności śledczy wytypowali 40-letniego mieszkańca Dolnego Śląska, który do popełniania przestępstw wykorzystywał nomen omen samochód marki Audi. Ustalono również, że mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kilkumiesięcznej kary pozbawienia wolności – mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Do zatrzymania mężczyzny doszło na stacji paliw na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie policjanci przygotowali dla niego zasadzkę.

- 40-latek ma bogatą przeszłość kryminalną obejmującą przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz przestępstwa narkotykowe. Policjanci ustalili również miejsce ukrywania się mężczyzny. Podczas przeszukania odzyskano kilkadziesiąt sztuk lusterek oraz radarów samochodowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad pół kilograma marihuany – mówi policjantka.

Mężczyzna podejrzany jest o kradzież kilkudziesięciu lusterek i radarów samochodowych o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

