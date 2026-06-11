Zacięta walka na Motoarenie i minimalne zwycięstwo Unii Leszno

Leszczynianie przystąpili do zawodów w Toruniu osłabieni brakiem Kacpra Mani, jednak od samego początku prezentowali bardzo skuteczną jazdę. O końcowy triumf biało-niebiescy do samego końca toczyli zacięty bój z gospodarzami imprezy, KS Toruń. Ostatecznie o wygranej decydowały niuanse – młode Byki zdobyły łącznie 34 punkty, wyprzedzając torunian zaledwie o jedno „oczko”. Trzecie miejsce zajęła Box Pro Polonia Piła (27 pkt), a czwarte Motor Lublin (26 pkt).

Kluczem do sukcesu okazała się niezwykle równa i zespołowa jazda całej ekipy. Na dorobek Unii w grodzie Kopernika ciężko zapracowali wszyscy zawodnicy: Emil Konieczny (10 pkt), Kuba Wojtyńka (9 pkt), Maksymilian Kostera (7 pkt) oraz zdobywcy 4 punktów – Marcel Juskowiak i Filip Gano.

Fatalny upadek w 13. biegu. Marcel Juskowiak złamał obojczyk

Sportowy triumf na Motoarenie zszedł na dalszy plan z powodu wypadku w 13. biegu. Marcel Juskowiak, walcząc o punkty z Janem Heleniakiem, zanotował groźny upadek po kontakcie na prostej. Po interwencji medyków 18-latek trafił do szpitala.

Poranny komunikat klubu potwierdził najgorsze – junior złamał obojczyk. Czeka go operacja i dłuższa przerwa w startach. To potężny cios dla formacji młodzieżowej Unii w DMPJ i Ekstralidze U-24, a także dla Startu Gniezno, gdzie zawodnik startuje jako gość.

JAK SMARTFONY PSUJĄ GŁOWY DZIEWCZYNKOM?