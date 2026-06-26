Michał Szpak, Video i legenda rocka na jednej scenie! Dni Góry 2026 zapowiadają się hitowo

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
Joanna Haliasz
2026-06-26 9:27

Pierwsza sobota wakacji w Górze zapowiada się niezwykle intensywnie. Od porannego rajdu motocykli, przez folkowe nowości na rynku, aż po wielki finał z Michałem Szpakiem i nocną zabawę taneczną. Zobacz, jak zaplanować ten dzień, by niczego nie przegapić.

Michał Szpak w ekstrawaganckiej, fioletowej futrzanej kurtce i czarnych spodniach, leżący w dynamicznej pozie. Artysta z długimi włosami, z biżuterią na szyi i palcach, patrzy bezpośrednio na widza. Więcej o jego występie na Dniach Góry 2026 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Michał Szpak/ Facebook

Trzy wielkie koncerty, których nie możesz przegapić

Muzyczna uczta na stadionie miejskim rozpocznie się tuż po oficjalnym otwarciu imprezy. Kogo usłyszymy?

  • Marek Piekarczyk (godz. 17:15): Legendarny lider TSA i ikona polskiego rocka przypomni swoje największe przeboje. To pozycja obowiązkowa dla fanów mocniejszych brzmień i charyzmatycznych osobowości telewizyjnych.
  • Zespół Video (godz. 19:00): Twórcy hitów, które od lat królują na listach przebojów. Grupa, mająca na koncie liczne statuetki Eska Music Awards, zagwarantuje dawkę pozytywnej energii.
  • Michał Szpak (godz. 21:00): Artysta zaprezentuje widowiskowy koncert „Love is love”. Możemy spodziewać się niesamowitego wokalu i emocji godnych największych scen.

Co poza muzyką? Nowości w programie

Dni Góry 2026 to nie tylko wieczorne koncerty. Zabawa zacznie się już od rana:

  • Ryk silników: O godz. 10:00 wystartuje III Rajd Motocykli Zabytkowych i Współczesnych, który z pewnością przyciągnie fanów jednośladów.
  • Folklorystyczna nowość: O godz. 12:00 na górowskim rynku zadebiutuje Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”.
  • Finał z przytupem: Świętowanie zakończy huczna zabawa taneczna, która potrwa od godz. 23:00 aż do późnej nocy.

Planujesz udział? Pamiętaj, że oficjalne otwarcie głównej części imprezy na stadionie zaplanowano na godzinę 17:00

Polecany artykuł:

Ewa Farna wyprzedała stadiony w Czechach, a teraz zagra ZA DARMO pod Lesznem! Z…
Nastolatka rapuje piosenkę Eminema w "Must be the music"
QUIZ. Jesteś fanem kotów? Test zdjęciowy da odpowiedź. Konwencja Tak/Nie
Pytanie 1 z 12
Czy to kot syjamski?
Kot syjamski