Trzy wielkie koncerty, których nie możesz przegapić

Muzyczna uczta na stadionie miejskim rozpocznie się tuż po oficjalnym otwarciu imprezy. Kogo usłyszymy?

Marek Piekarczyk (godz. 17:15): Legendarny lider TSA i ikona polskiego rocka przypomni swoje największe przeboje. To pozycja obowiązkowa dla fanów mocniejszych brzmień i charyzmatycznych osobowości telewizyjnych.

Legendarny lider i ikona polskiego rocka przypomni swoje największe przeboje. To pozycja obowiązkowa dla fanów mocniejszych brzmień i charyzmatycznych osobowości telewizyjnych. Zespół Video (godz. 19:00): Twórcy hitów, które od lat królują na listach przebojów. Grupa, mająca na koncie liczne statuetki Eska Music Awards , zagwarantuje dawkę pozytywnej energii.

Twórcy hitów, które od lat królują na listach przebojów. Grupa, mająca na koncie liczne statuetki , zagwarantuje dawkę pozytywnej energii. Michał Szpak (godz. 21:00): Artysta zaprezentuje widowiskowy koncert „Love is love”. Możemy spodziewać się niesamowitego wokalu i emocji godnych największych scen.

Co poza muzyką? Nowości w programie

Dni Góry 2026 to nie tylko wieczorne koncerty. Zabawa zacznie się już od rana:

Ryk silników: O godz. 10:00 wystartuje III Rajd Motocykli Zabytkowych i Współczesnych , który z pewnością przyciągnie fanów jednośladów.

O godz. 10:00 wystartuje , który z pewnością przyciągnie fanów jednośladów. Folklorystyczna nowość: O godz. 12:00 na górowskim rynku zadebiutuje Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”.

O godz. 12:00 na górowskim rynku zadebiutuje Finał z przytupem: Świętowanie zakończy huczna zabawa taneczna, która potrwa od godz. 23:00 aż do późnej nocy.

Planujesz udział? Pamiętaj, że oficjalne otwarcie głównej części imprezy na stadionie zaplanowano na godzinę 17:00

Nastolatka rapuje piosenkę Eminema w "Must be the music"