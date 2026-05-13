Dni Kościana 2026: Wielkie gwiazdy i trzy dni zabawy! Znamy szczegółowy program

Tomasz Szymlet
2026-05-13 8:51

Mieszkańcy Kościana i okolic mogą już zacierać ręce! Ogłoszono oficjalny program tegorocznych Dni Kościana, które odbędą się w dniach 5–7 czerwca . Czekają nas trzy dni wypełnione muzyką, sztuką i rodzinnymi atrakcjami, a każdy z nich będzie miał zupełnie inny klimat

Autor: Ich Troje / Facebook

Piątek, 5 czerwca: Rockowe uderzenie i artystyczny performance

Świętowanie rozpocznie się tradycyjnie od uroczystej Sesji Rady Miejskiej w południe. Wieczorem zabawa przeniesie się na dziedziniec Kościańskiego Ośrodka Kultury (KOK), gdzie królować będzie rock i blues.

  • Atrakcja specjalna: Performance malowania bramy garażowej naprzeciwko zeszłorocznego muralu.
  • Koncerty (od 18:00):Orkiestra Dęta Ton w zaskakującym, rockowym wydaniu.
  • Lokalne składy: Kontrola Trakcji oraz Yellow Snow.
  • Gwiazda wieczoru (20:00): Zespół Strefa Zero z największymi przebojami grupy Maanam.

Sobota, 6 czerwca: Taneczne show i Michał Wiśniewski na huśtawce

Sobota to dzień największych koncertów plenerowych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1. Organizatorzy zapowiadają masową imprezę dla 5 tysięcy osób, a bramy zostaną otwarte o 17:00.

  • 18:30 – Jacek Stachursky: Wykonawca, na którego fani czekają z ogromną niecierpliwością.
  • 20:30 – Ich Troje: Michał Wiśniewski zapowiada wielkie show – nad sceną ma pojawić się nawet specjalna huśtawka, na której zasiądzie wokalista.
  • 22:30 – Gromee: Jeden z najpopularniejszych polskich DJ, który wygrał w głosowaniu mieszkańców, rozkręci klubową imprezę pod gołym niebem.
  • Noc z DJ-ami: Zabawa nie skończy się szybko! Po północy stery przejmą DJ Wajs, DJ Damilio Grand oraz DJ Tricya, a koniec imprezy planowany jest na 2:30 nad ranem.
Niedziela, 7 czerwca: Rodzinny relaks na Placu Wolności

Ostatni dzień upłynie pod znakiem rodziny i atrakcji dla najmłodszych na Placu Wolności (13:00–18:00).Dla dzieci przygotowano m.in. Strefę Dziecka, szczudlarzy, wielkie maskotki, fotobudkę 360° oraz eurobungee. Na scenie zaprezentują się przedszkolaki oraz grupa Hip-Hop Street Dance. Muzycznym gwoździem programu będzie interaktywny koncert zespołu Spoko Loko (godz. 15:00), poprzedzony widowiskowym Balonowym Show.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Przez cały weekend dostępna będzie bogata strefa gastronomiczna z lokalnymi przysmakami oraz strefy rekreacyjne. W planach są również wydarzenia towarzyszące, takie jak turniej w boule czy atrakcje przygotowane przez Muzeum Regionalne.

