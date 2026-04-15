Dopłynęli do brzegu i zostali zatrzymani. Kłusowali nocą na jeziorze w gminie Osieczna

Czekali na nich przy brzegu

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Podczas nocnego patrolu strażnicy z Posterunku Rejonowego Państwowej Straży Rybackiej w Lesznie na jednym z jezior na terenie gminy Osieczna zauważyli dwóch mężczyzn nielegalnie łowiących ryby przy pomocy sieci.

„Po przeprowadzeniu obserwacji podjęto interwencję, w wyniku której mężczyźni zostali ujęci po spłynięciu do brzegu. W toku dalszych czynności z wody podjęto zastawioną sieć rybacką typu wonton o długości około 𝟏𝟎𝟎 metrów” – informuje straż rybacka z Leszna.

W sieci było kilka ryb – dwa sandacze i sum o wymiarach poniżej norm ochronnych oraz jeden leszcz. Wszystkie zostały od razu wypuszczone do wody.

Zatrzymani mężczyźni to 51 i 67 latek. Zostali przekazani leszczyńskiej policji.

