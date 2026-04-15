Zatrzymali poszukiwanego 45-latka z Gostynia. Był skazany za poważne przestępstwo

Joanna Haliasz
2026-04-15 20:00

45-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia na udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Został przetransportowany do zakładu karnego.

Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów wydziału kryminalnego gostyńskiej komendy.

- Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 45-letniego mieszkańca Gostynia, który został wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Mężczyzna został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się paserstwem akcyzowym związanym z krajanką tytoniową. Z przestępczego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Zgodnie z dyspozycją sądu mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, celem odbycia zasądzonej kary. 45-latek spędzi za kratkami 1 rok i 4 miesiące. 

To kolejna w tym roku osoba poszukiwania w celu odbycia kary, zatrzymana przez gostyńskich policjantów. Kilka dni temu podczas akcji "Poszukiwany" zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 28 i 41 lat. Młodszy trafił do zakładu karnego na rok za dokonanie rozboju. 41-latek był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia w związku z wyrokiem 86 dni pozbawienia wolności za dokonanie kradzieży. 

