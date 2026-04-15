Świętowali dzień wiosny w parku we Wschowie. Zostali ukarani przez straż miejską

Zabawa w parku z mandatami

W spotkaniu w Parku Wolsztyńskim uczestniczyło ok. 50 młodych osób. Wszystko uwieczniły kamery gminnego monitoringu.

- Co prawda park jest dla mieszkańców, ale w tym parku obowiązuje regulamin i są określone zasady, do których należy się stosować. Niestety, młodzież ta złamała większość tych zasad. Przede wszystkim spożywanie alkoholu, rozpalanie ogniska bez zgody zarządcy, jak również dewastowanie urządzeń do użytku publicznego. to wszystko działo się pod kamerami monitoringu gminnego, dlatego mieliśmy możliwość w trakcie czynności wyjaśniających ustalenia sprawców tych czynów. tym, którym się udało przypisać winę zaprosiliśmy do nas. Ci młodzi ludzie przyznali się do tych wykroczeń i zostali ukarani mandatami od 100 do 350 złotych, w zależności jaki czyn oni popełnili - mówi Witold Skorupiński, komendant Straży Miejskiej we Wschowie.

Młodzi imprezowicze zniszczyli m.in. miejsce do grilla.

- Skakali po tym grillu, po pałąkach do rozpalania grilla. Zaśmiecali ten teren dookoła butelkami – mówi komendant. - To, że było tam 50 osób to nie znaczy, że wszyscy pili. Część stała, śmiała się, bawiła się kulturalnie.

Strażnicy miejscy ustalają pozostałych sprawców wykroczeń.

