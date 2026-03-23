Akcja łowców pedofili w Jerce niedaleko Kościana. Zatrzymano 32-latka

32-latek został namierzony przez grupę ECPU Polska. Jak twierdzą łowcy, mężczyzna miał zaczepiać dzieci w internecie i prosić, by przesyłały mu swoje nagie zdjęcia. Jedną z nich miała być 14-letnia dziewczynka. Miał pytać ją o niestosowne rzeczy, pisać o swoich upodobaniach i wysyłać filmy pornograficzne. Namawiał ją, żeby przyjechała do niego na „majówkę” pociągiem.

Mężczyzna został zatrzymany po niedzielnej mszy świętej i przekazany kościańskim policjantom, którzy przewieźli go na komendę.

- Około godz. 9:20 zostaliśmy powiadomienie o ujęciu obywatelskim 32-latka z pow. kościańskiego przez „łowców pedofili”, dp którego doszło w Jerce. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. O zdarzeniu powiadomiony został prokurator. W miejscu zamieszkania zatrzymanego zostało wykonane przeszukanie, w trakcie którego zostały zabezpieczone nośniki danych. Przyjęte zostało zawiadomienie o przestępstwie z art. 200a par. 2 Kodeksu karnego. Do zawiadomienia załączone zostały materiały z prowadzonych rozmów mężczyzny. Trwają dalsze czynności mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego w sprawie – powiedział Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Do sprawy wrócimy.

