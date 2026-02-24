"Kazały mu to wewnętrze głosy". 31-latek ze Święciechowy koło Leszna aresztowany za usiłowanie zabójstwa znajomej

Ciosy w głowę

31-letni Hubert P., mieszkaniec Święciechowy usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa kobiety. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

- Wyjaśnił, że uczynił tak, ponieważ kazały mu to wewnętrzne głosy. Wczoraj mężczyzna na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące - mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. - Mężczyzna kilkukrotnie uderzył niebezpiecznym narzędziem w głowę pokrzywdzoną. Spowodował u niej obrażenia twarzoczaszki. Kobieta trafiła do szpitala. W tej chwili jest hospitalizowana. Jej stan jest poważny.

Prokuratura nie informuje, o jakie narzędzie chodzi i czy poza sprawcą i ofiarą był ktoś jeszcze wtedy w domu.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w miniona sobotę (21 lutego) w Święciechowie. Służby dowiedziały się o nim z numeru alarmowego 112, na który sam zadzwonił 31-latek i powiedział, że "zabił koleżankę".

- Według pierwszych ustaleń śledztwa, podejrzany zadał kobiecie kilka ciosów młotkiem w głowę. On i jego ofiara poznali się na portalu randkowym. W dniu zdarzenia kobieta przyjechała do niego w odwiedziny - dodaje prokurator. - Podczas przesłuchania mężczyzna wskazał, że działał bez wyraźnej motywacji. W sposób nielogiczny. Oczywiście z uwagi na wagę sprawy, na stawiane mu zarzuty prokurator zarządzi przeprowadzenie badania sądowo-psychiatrycznego celem określenia, czy w chwili czynu był poczytalny.

Za usiłowanie zabójstwa 26-latki mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Deweloper i zakon wyrzucają lokatorów z kamienicy