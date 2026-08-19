Rowerowy recydywista

Do zdarzenia doszło wczoraj (18 sierpnia) ok. godz. 14:00 w rejonie ul. Tkackiej w Gostyniu.

- Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej 53-letniego mieszkańca powiatu gostyńskiego przemieszczającego się rowerem. Przeprowadzone przez policjantów badanie trzeźwości wykazało u mężczyzny 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych pozwoliło ujawnić, że rowerzysta nie stosuje się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Gostyniu zakazu prowadzenia rowerów - poinformował Marek Balczyński z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Z informacji przez nas uzyskanych wynika, że zakaz ten nałożony został przez gostyński sąd na mężczyznę na początku lipca tego roku, na okres 6 miesięcy. 53-latek usłyszał go w związku z jazdą rowerem po alkoholu. Za popełnione przestępstwo oraz wykroczenie mężczyzna ponownie odpowie przed sądem. Tym razem w warunkach recydywy, co może oznaczać zaostrzenie kary.

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