Cała inwestycja kosztowała 5,6 miliona złotych. Prace budowlane wykonała firma INFRAKOM z Kościana. W ramach tego projektu powstał nie tylko asfalt dla rowerów, ale również nowe chodniki, bezpieczne zjazdy, zatoki autobusowe oraz przepusty pod drogą.

Urzędnicy podzielili się kosztami po połowie

Inwestycję wspólnie sfinansowały Gmina Krzywiń oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zasada tego programu jest prosta: województwo dało połowę pieniędzy (50%), a drugą połowę (około 3 miliony złotych) dołożyła lokalna gmina.

Jak przekazał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ścieżka z Krzywinia do Jerki to dokładnie 20. trasa wybudowana w ramach tego programu od 2018 roku. Wcześniej w całej Wielkopolsce powstało już 19 innych odcinków o łącznej długości prawie 20 kilometrów.

Co dalej? W planach kolejne trasy, także w stronę Leszna

To nie koniec rowerowych inwestycji w tej okolicy. Władze gminy Krzywiń zapowiadają już kolejne etapy prac. W planach jest budowa tras:

Krzywiń w stronę Leszna,

Krzywiń do Czerwonej Wsi.

Docelowo sieć ścieżek w samej gminie ma liczyć około 12 kilometrów. Co więcej, powiat kościański zdobył aż 60 milionów złotych z unijnego dofinansowania. Te pieniądze zostaną wydane w latach 2026–2027 m.in. na budowę trasy z Jerki do Łuszkowa oraz na nowy węzeł przesiadkowy w Jerce.