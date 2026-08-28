Drużyna Futsal Leszno żegna dwóch zawodników - tuż przed ligą

Rozstania przed startem

Decyzja zapadła już w poprzednim tygodniu, ale dopiero teraz przed startem ligi GI Malepszy Futsal Leszno poinformował o pożegnaniu się z dwójką graczy. Zespołu nie będą reprezentować już Facundo Setti oraz Danis Hrgota. Setti dołączył do drużyny przed poprzednim sezonem, natomiast gracz z Chorwacji w trakcie rozgrywek, kiedy pojawiły się problemy związane z kontuzjami. Obaj nie byli kluczowymi zawodnikami, choć Setti przychodził do Leszna po świetnym wcześniejszym sezonie, gdzie dał się poznać jako gracz, który może dać wiele, szczególnie w ofensywie. W Wielkopolsce jednak tego nie potwierdził.

Start ligi dla Leszczynian już w niedzielę, 30 sierpnia. Jak ocenia stan przygotowań swojej drużyny do rozgrywek nowy szkoleniowiec zespołu?

- Cały czas realizujemy nasz pomysł na grę. Wiemy też, że jeszcze wciąż nie jesteśmy na właściwej drodze. Nie da się zbudować swojej tożsamości w ciągu 21 jednostek treningowych. Uważam jednak, że robimy duże postępy w tej drodze. Będziemy chcieli pokazać ją już od początku ligowego sezonu – powiedział Sergio Neves, trener GI Malepszy Futsal Leszno.

Pierwszy mecz o ligowe punkty już w niedzielę w Trapezie. Nasz zespół podejmie w nim BSF ABJ Bochnia. Start meczu o 18.00.

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