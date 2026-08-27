Kosmiczny pokaz: 400 dronów rozświetli nocne niebo

Największą nowością i absolutnym hitem tegorocznej edycji będzie wieczorny, trójwymiarowy pokaz świetlny z udziałem aż 400 zsynchronizowanych dronów. Spektakularne widowisko zatytułowane „Cztery żywioły” (ogień, woda, powietrze i ziemia) odbędzie się wieczorami 28 i 29 sierpnia. Setki dronów stworzą na niebie efektowne, trójwymiarowe animacje składające się z 10 skomplikowanych figur. Podniebnym ewolucjom towarzyszyć będzie specjalnie skomponowana muzyka, rozświetlone palniki balonów na ogrzane powietrze oraz widowiskowa pirotechnika.

W popołudniowych i wieczornych blokach pokazów publiczność będzie mogła podziwiać również inne klasyki przestworzy, w tym legendarny samolot Trojan oraz zwinne szybowce Blanik.

Spacer na linie w chmurach i podniebny balet

Widzowie zgromadzeni na lotnisku w Lesznie będą świadkami mrożącego krew w żyłach wyczynu – przejścia po linie rozciągniętej pomiędzy dwoma balonami znajdującymi się w locie. Pokaz ten wymaga chirurgicznej precyzji, doskonałej współpracy pilotów oraz odwagi artysty poruszającego się na wysokości.

Dla miłośników podniebnego artyzmu przygotowano również spektakularny taniec na szarfach, które zostaną podwieszone bezpośrednio pod koszami lecących balonów. Połączenie gimnastyki napowietrznej z potęgą unoszących się w powietrzu kolosów stworzy na niebie zapierający dech w piersiach obraz, który w poprzednich latach wywoływał ogromny zachwyt widzów.

Ponad 100 kolorowych gigantów opanuje horyzont

To niezwykłe widowisko towarzyszy prestiżowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Na niebie odbywa się właśnie oficjalna 35. edycja Enea Leszno Balloon Cup (Balonowego Pucharu Leszna), a w jej ramach rozgrywane są również 14. Mistrzostwa Polski Juniorów. W walce o punkty bierze udział 29 profesjonalnych załóg – na liście startowej znajduje się cała polska czołówka oraz utytułowani piloci z Niemiec, Austrii, Litwy i Węgier. Pozostałe maszyny, czyli około 80 podniebnych olbrzymów, występują w widowiskowej, rekreacyjnej fieście, która ozdabia niebo nad regionem. Wszystkie loty konkursowe oraz pokazy zaplanowano codziennie o porankach i późnymi popołudniami.

Nocny pokaz balonów 2023 w Lesznie

Jak zaplanować idealny weekend? Harmonogram i bilety

Wydarzenie zostało zaplanowane tak, by dostarczyć wrażeń o każdej porze dnia:

Wieczorny pokaz lotniczy i świetlny (piątek i sobota, godz. 14:00 – 21:00): Czas na główne akrobacje samolotowe, a po zmierzchu – widowiskowe pokazy podświetlonych balonów, spektakl 400 dronów i pirotechnikę. Obowiązują na nie standardowe bilety wstępu.

(piątek i sobota, godz. 14:00 – 21:00): Czas na główne akrobacje samolotowe, a po zmierzchu – widowiskowe pokazy podświetlonych balonów, spektakl 400 dronów i pirotechnikę. Obowiązują na nie standardowe bilety wstępu. Poranna magia o wschodzie słońca (sobota i niedziela, godz. 6:00 – 9:00): Masowe, wspólne starty dziesiątek wielobarwnych balonów bezpośrednio z płyty lotniska. Bramy lotniska otwierają się już o godzinie 5:00 rano, odprawa pilotów startuje o 5:20, a pierwsze starty planowane są na około 6:00–6:30. Obowiązują na nie poranne bilety typu „Sunrise”.

Bilet poranny „Sunrise” kosztuje 30 zł (normalny) oraz 20 zł (ulgowy). Co bardzo ważne dla kierowców, w cenie tego wejścia porannego zawarty jest już wjazd na parking P1 przy ulicy Szybowników, czynny w godzinach 5:00–10:00.Dzieci do 3. roku życia wchodzą całkowicie za darmo na podstawie bezpłatnej wejściówki, którą należy odebrać w kasie po weryfikacji wieku malucha.

Ostateczny przebieg lotów i podniebnych ewolucji jest zawsze zależny od aktualnych warunków pogodowych na miejscu.