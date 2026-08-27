Na podwójnym gazie

Było to w miejscowości Olbrachcice, gdzie patrol ruchu drogowego wschowskiej komendy prowadził działania na drogach powiatu. Mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego ciężarowym Manem.

- Podczas kontroli policjanci wyczuli od kierującego woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. Urządzenie wskazało blisko 3 promile alkoholu. Mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego został natychmiast wykluczony z dalszej jazdy, a jego uprawnienia zostały zatrzymane - poinformował Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości samochodem ciężarowym stanowi ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

- Duża masa i gabaryty pojazdu sprawiają, że reakcja kierującego na niebezpieczną sytuację na drodze będzie opóźniona, a skutki ewentualnego zdarzenia mogą być bardzo tragiczne - podkreśla policjant.

Za swoją skrajną nieodpowiedzialność, czyli kierowanie ciężarówką w stanie nietrzeźwości 40-latek odpowie przed sądem.

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