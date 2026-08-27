Zielone serce miasta

Park nad Stawami, którego oficjalna nazwa to Park Tysiąclecia, to blisko 5-hektarowy obszar zieleni położony w samym śródmieściu Wschowy. Jego największą ozdobą są dwa malownicze stawy oraz zabytkowy drzewostan, w tym majestatyczne, kilkudziesięcioletnie platany. Po planowanej modernizacji ma szansę stać się najnowocześniejszą przestrzenią rekreacyjną w całym regionie.

Wczoraj (26 sierpnia) oficjalnie ogłoszono, że park przejdzie całkowitą, gruntowną metamorfozę. Inwestycja pochłonie ponad 12,2 mln zł (w tym: blisko 7,4 mln złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 986 tys. złotych z budżetu państwa). Projekt został podzielony na trzy główne etapy. Takich prac nie było tam od dziesięcioleci.

Co się zmieni?

Odnowa zieleni i alejek: powstaną zupełnie nowe ścieżki (częściowo zmienią swój bieg), nowoczesny plac zabaw, wybieg dla psów, strefa grillowa oraz przestrzeń dla seniorów z hamakami, stolikami do szachów i ping-ponga

powstaną zupełnie nowe ścieżki (częściowo zmienią swój bieg), nowoczesny plac zabaw, wybieg dla psów, strefa grillowa oraz przestrzeń dla seniorów z hamakami, stolikami do szachów i ping-ponga Oczyszczenie akwenów: stawy zostaną odmulone i zyskają nowe, odpowiednio ukształtowane skarpy bez całkowitego osuszania zbiorników, co poprawi też dotychczasowy problem z natlenieniem wody

stawy zostaną odmulone i zyskają nowe, odpowiednio ukształtowane skarpy bez całkowitego osuszania zbiorników, co poprawi też dotychczasowy problem z natlenieniem wody Infrastruktura nadrzeczna: wokół wody powstaną rekreacyjne bulwary, pomosty, kaskady oraz nowe elementy małej architektury.

W ramach modernizacji wzdłuż alejek parkowych zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED oraz instalacja kamer, które zostaną podłączone do systemu monitoringu miejskiego.

Kiedy finał?

Metamorfoza parku ruszyć ma wiosną 2027 roku, zaraz po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

- Przez lata Stawy były miejscem z ogromnym potencjałem, ale zdecydowanie niedoinwestowanym. Teraz to się zmieni. I to mocno! Zrobiliśmy to z Parkiem Wolsztyńskim, który dziś jest jednym z Waszych ulubionych miejsc wypoczynku. Teraz czas na Park nad Stawami. Tutaj mamy coś wyjątkowego – oprócz krajobrazu zatopionego w zieleni - wodę. I wydobędziemy z tego miejsca to, co najlepsze - zapewnia w mediach społecznościowych Konrad Antkowiak, burmistrz Wschowy.

Cała inwestycja ma potrwać około 12 miesięcy.

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