Zamiast samego asfaltu – zieleń i miejsce wyciszenia

Planowana inwestycja między ulicami Wolińską a św. Józefa nie ograniczy się tylko do wylania nowej nawierzchni jezdni czy ułożenia chodnika. Projekt zakłada stworzenie reprezentacyjnego placu bezpośrednio przed świątynią. Znajdzie się tam zieleń oraz dodatkowe miejsca do parkowania.Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki podkreślił, że priorytetem było nadanie temu miejscu funkcji społecznej i rekreacyjnej:

„Bardzo mi zależało na tym osobiście, żeby teren bezpośrednio przed kościołem Świętego Józefa nie ograniczał się wyłącznie do budowy jezdni i chodnika, ale żeby stał się takim pięknym miejscem w Lesznie – pełnym zieleni i nowych miejsc parkingowych. I tutaj bezpośrednio przed kościołem Świętego Józefa mamy taką przestrzeń zieloną, która w razie czego może służyć jako dodatkowe miejsca parkingowe, ale co do zasady będzie raczej takim placem, na który można przyjść, odpocząć, pokontemplować, pomodlić się – to już w zależności, kto jakie ma potrzeby”.

Jednokierunkowy ruch i większe bezpieczeństwo wiernych

Kluczowym elementem zmian będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ścisłym sąsiedztwie kościoła. Dojazd w kierunku basenu przebiegać będzie nowym odcinkiem, natomiast wyjazd z okolicy wyznaczono ulicą św. Józefa w stronę ulicy Wyszyńskiego.

Uspokojenie ruchu ma poprawić bezpieczeństwo uczestników nabożeństw. W sezonie letnim wielu wiernych gromadzi się na zewnątrz budynku, dlatego ograniczenie natężenia przejeżdżających aut zapewni im odpowiedni komfort i spokój.

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