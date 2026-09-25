Duże zmiany na Zatorzu! Przed kościołem powstanie zielony plac i nowa droga do Akwawitu

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-25 8:50

Mieszkańców leszczyńskiego Zatorza czekają spory zmiana w organizacji ruchu i wyglądzie otoczenia kościoła św. Józefa. Władze miasta zaprezentowały projekt nowego dojazdu do modernizowanej pływalni Akwawit, który połączy ze sobą wybrane ulice i stworzy nową, zieloną przestrzeń dla pieszych

Prezydent Grzegorz Rusiecki omawia projekt drogi do pływalni Akwawit. O zmianach w Lesznie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Tomek Szymlet O zmianach w okolicy modernizowanej pływalni mówił na spotkaniu z mieszkańcami Zatorza prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki

Zamiast samego asfaltu – zieleń i miejsce wyciszenia

Planowana inwestycja między ulicami Wolińską a św. Józefa nie ograniczy się tylko do wylania nowej nawierzchni jezdni czy ułożenia chodnika. Projekt zakłada stworzenie reprezentacyjnego placu bezpośrednio przed świątynią. Znajdzie się tam zieleń oraz dodatkowe miejsca do parkowania.Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki podkreślił, że priorytetem było nadanie temu miejscu funkcji społecznej i rekreacyjnej:

„Bardzo mi zależało na tym osobiście, żeby teren bezpośrednio przed kościołem Świętego Józefa nie ograniczał się wyłącznie do budowy jezdni i chodnika, ale żeby stał się takim pięknym miejscem w Lesznie – pełnym zieleni i nowych miejsc parkingowych. I tutaj  bezpośrednio przed kościołem Świętego Józefa mamy taką przestrzeń zieloną, która w razie czego może służyć jako dodatkowe miejsca parkingowe, ale co do zasady będzie raczej takim placem, na który można przyjść, odpocząć, pokontemplować, pomodlić się – to już w zależności, kto jakie ma potrzeby”.

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Jednokierunkowy ruch i większe bezpieczeństwo wiernych

Kluczowym elementem zmian będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ścisłym sąsiedztwie kościoła. Dojazd w kierunku basenu przebiegać będzie nowym odcinkiem, natomiast wyjazd z okolicy wyznaczono ulicą św. Józefa w stronę ulicy Wyszyńskiego.

Uspokojenie ruchu ma poprawić bezpieczeństwo uczestników nabożeństw. W sezonie letnim wielu wiernych gromadzi się na zewnątrz budynku, dlatego ograniczenie natężenia przejeżdżających aut zapewni im odpowiedni komfort i spokój.

zobacz postęp prac przy budowie Pływalni Akwawit w Lesznie

Budowa Pływalni Akwawit w Lesznie - stan na wrzesień 2026
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