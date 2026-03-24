Kolejny pożar na terenie zakładu recyklingu w Przysiece Polskiej niedaleko Kościana [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-03-24 9:20

W nocy na terenie zakładu paliła się duża hałda śmieci. Ogień tlił się w środku, na zewnątrz nie było widać płomieni. Na miejsce wysłanych zostało 9 zastępów straży pożarnych.

Ogień w śmieciach

Dyżurny kościańskiej straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu zajmującego się recyklingiem odpadów w Przysiece Polskiej dziś (24 marca) o godz. 2:42. Dymiła się hałda o wymiarach 25 na 25 m i wysoka na 6. 

- Po przyjeździe na miejsce i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pożarem objęta jest część jednej z hałd składowanych tam odpadów. Strażacy natychmiast podali prądy wody w natarciu na palące się elementy, tłumiąc ten pożar. W międzyczasie na miejsce przybyli pracownicy zakładu, przy użyciu udostępnionych przez zakład ładowarek część spalonych odpadów przerzucono w inne miejsce. Dodatkowo przelano to wszystko wodą, aby wykluczyć możliwość ponownego zapalenia się tych odpadów.  - mówi Dawid Kryś, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. - W czasie prowadzonych działań nikt nie został poszkodowany.

Działania strażaków na terenie zakładu zakończyły się rano. Na miejscu pracowało 9 zastępów straży pożarnej: 4 z JRG Kościan oraz OSP ze Śmigla, Starego Bojanowa, Czacza, Gorzyc i Nietążkowa. 

Przyczyny i okoliczności pożaru ustali policja. 

