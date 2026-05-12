Na czerwonym

Do wypadku doszło dziś (12 maja) po godz. 13:00 na przejeździe kolejowym przy ul. Lotniczej w Strzyżewicach.

- Kierujący samochodem osobowym marki Honda Jazz jadący od strony Henrykowa w kierunku Leszna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu drezynie. Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego na sygnalizacji i doprowadził do zderzenia z drezyną. W drezynie poza kierującym znajdowało się jeszcze pięć osób. Kierowca hondy trafił do szpitala - mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Osobom jadącym drezyną nic się nie stało.

- Autem jechał 25-letni mężczyzna, który o własnych siłach wydostał się z pojazdu - poinformował Szymon Kurpisz z Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Lesznie.

Młody mężczyzna został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego z podejrzeniem urazu miednicy.

Na miejscu wciąż pracują służby, oprócz strażaków, także policjanci i pracownicy kolei.

Ruch pociągów na linii kolejowej Leszno-Wschowa został wstrzymany.

