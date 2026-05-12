Wypadek na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach koło Leszna. Osobówka zderzyła się z drezyną [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-12 14:44

Do wypadku doszło na oznakowanym przejeździe kolejowym z krzyżem św. Andrzeja i sygnalizacją świetlną. Kierowca samochodu osobowego do szpitala. Drezyną podróżowało 6 osób.

Wypadek w Strzyżewicach. Osobówka zderzyła się z drezyną
Galeria zdjęć 5

Na czerwonym

Do wypadku doszło dziś (12 maja) po godz. 13:00 na przejeździe kolejowym przy ul. Lotniczej w Strzyżewicach. 

- Kierujący samochodem osobowym marki Honda Jazz jadący od strony Henrykowa w kierunku Leszna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu drezynie. Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego na sygnalizacji i doprowadził do zderzenia z drezyną. W drezynie poza kierującym znajdowało się jeszcze pięć osób. Kierowca hondy trafił do szpitala - mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.  

Osobom jadącym drezyną nic się nie stało. 

- Autem jechał 25-letni mężczyzna, który o własnych siłach wydostał się z pojazdu - poinformował Szymon Kurpisz z Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Lesznie. 

Młody mężczyzna został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego z podejrzeniem urazu miednicy.

Na miejscu wciąż pracują służby, oprócz strażaków, także policjanci i pracownicy kolei.

Ruch pociągów na linii kolejowej Leszno-Wschowa został wstrzymany. 

