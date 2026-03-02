Dwóch 20-latków w bmw zatrzymanym w Lesznie. Jeden bez prawka, drugi z zakazem

Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani na jednej z ulic w Lesznie po tym, gdy kierujący autem przekroczył dozwoloną prędkość. To był początek jego kłopotów.

Dwóch nieodpowiedzialnych w jednym aucie

Było to w piątkowe późne popołudnie. Na ul. Osieckiej w Lesznie policjanci drogówki kontrolowali prędkość pojazdów. W pewnym momencie ujawnili przekroczenie prędkości przez bmw, jadące od strony miasta w kierunku Osiecznej. Mundurowi dali jego kierowcy sygnał do zatrzymania się. Kierowca ominął policyjny patrol i stanął kawałek dalej.

- Zaczął cofać samochodem, ale miał widoczne problemy w wykonaniu tego manewru, podobnie jak z parkowaniem. Zdaniem policjantów nie posiadał podstawowych umiejętności kierowania samochodem. Policjanci zapytali o powód takiego zachowania kierowcy. Odpowiedział, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

BMW kierował 20-letni mieszkaniec gminy Krzemieniewo.

- Natomiast obok na fotelu pasażera siedział jego rówieśnik z Gostynia, który był właścicielem samochodu. Jak się okazało pasażer posiadał czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi - dodaje M. Żymełka.

Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 20-latka kierującego bmw za popełnienie dwóch wykroczeń - przekroczenia dozwolonej prędkości oraz kierowania samochodem bez wymaganych uprawnień. 20-letni właściciel pojazdu został ukarany na miejscu - mandatem w kwocie 1000 złotych za udostępnienie swojego pojazdu osobie nie posiadającej uprawnień.

