Młodzi zdolni

Uroczystość wręczenia Larów Oświaty odbyła się wczoraj (21 września) w Ratuszu w Lesznie. Zorganizowano ją po raz 16., by podziękować najzdolniejszym uczniom leszczyńskich szkół za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

- To ważny dzień dla uczniów, którzy tak ciężko pracowali w poprzednim roku szkolnym. Duma nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, dla dyrekcji, która dzisiaj też jest obecna, ale przede wszystkim też dla rodziców. To jest szesnasta edycja, chcemy uhonorować tych uczniów, którzy wyróżnili się wynikami podczas konkursów przedmiotowych. To są konkursy przedmiotowe kuratoryjne na poziomie wojewódzkim, to są olimpiady przedmiotowe na poziomie, na szczeblu krajowym. Dwudziestu takich uczniów, czterech ze szkół podstawowych, szesnastu ze szkół ponadpodstawowych - mówił Radiu Eska Maciej Grabianowski, wiceprezydent Leszna.

Laury Oświaty otrzymało: dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12, jeden uczeń z SP3 i jeden z SP5, ośmioro uczniów z II LO, sześcioro uczniów ZSE i dwóch z ZSRB.

Wśród wyróżnionych Laurem Oświaty znalazł się m.in. Fabian Jankowski, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

- Jest ważny na pewno pod względem takim motywującym, że to wszystko co wkładałem w naukę, poświęciłem przez ostatni okres czasu zostało tak dowartościowane. Jestem podekscytowany i bardzo się cieszę. Zdobyłem drugie miejsce w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Prawie. Dzięki tej olimpiadzie dostałem indeks na studia i planuję właśnie kontynuować swoją naukę z prawem w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Oprócz statuetki uczniowie otrzymali także dyplomy z gratulacjami oraz nagrody finansowe w wysokości od 600 do 800 złotych.

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