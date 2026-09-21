Ile posiedzi?

Do kradzieży doszło 13 sierpnia. Na jedną ze stacji paliw na terenie powiatu gostyńskiego przyjechał kierowca Skody. Mężczyzna nalał do baku olej napędowy o wartości blisko 290 złotych, a następnie odjechał bez płacenia. O zdarzeniu powiadomieni zostali gostyńscy policjanci, którzy pojechali na miejsce. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że samochód poruszał się na kradzionych tablicach rejestracyjnych.

Sprawą zajęli się policjanci z zespołu do spraw wykroczeń gostyńskiej komendy. Mundurowi zadali sobie sporo trudu, żeby ustalić właściciela pojazdu. Kobieta wskazała policjantom, że samochodem prawdopodobnie kierował jej partner.

- Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazało się, że to 35-letni obywatel Azerbejdżanu. Mężczyzna został odnaleziony w zakładzie karnym, gdzie przedstawiono mu zarzut kradzieży paliwa o wartości blisko 290 złotych. Policjanci prowadzą postępowanie dotyczące poruszania się przez mężczyznę pojazdem z tablicami rejestracyjnymi, które nie były przypisane do tego samochodu. Odpowiedzialność za kradzież paliwa oraz używanie tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu mężczyzna poniesie przed sądem - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

35-latek trafił do zakładu karnego w związku z innym przestępstwem.

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