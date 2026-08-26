Dwie 14-latki staną przed sądem. W wakacje okradły drogerie w Lesznie

Wakacyjne pomysły
Do kradzieży doszło w jednej z palcówek handlowych w Lesznie.
- Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatki postanowiły wykorzystać wakacyjną swobodę w najgorszy możliwy sposób. Wchodząc do sklepu, wykorzystywały chwilową nieuwagę obsługi, pakowały do toreb markowe kosmetyki i wychodziły, nie płacąc za towar. Pierwsza ze sklepowej serii kradzieży ubiegła bez konsekwencji – dziewczętom udało się wówczas wynieść ze sklepu asortyment o wartości ponad 1 tys. złotych – mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Zachęcone pierwszą „udaną” kradzieżą postanowiły dokonać następnej. Ale tym razem nie miały już tyle szczęścia.
- Przy kolejnej wizycie w tym samym obiekcie ich zachowanie od razu wzbudziło podejrzenia personelu. Pracownik sklepu zareagował błyskawicznie, ujął obie 14-latki na gorącym uczynku i uniemożliwił im ucieczkę do czasu przyjazdu patrolu policji. Mundurowi po przybyciu na miejsce zabezpieczyli skradziony towar oraz zgromadzili materiał dowodowy, który jednoznacznie potwierdził, że nastolatki odpowiadają za kradzieże na kwotę przekraczającą 2 tys. złotych. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności nieletnie zostały odebrane przez rodziców – informuje policjantka.
Ale na tym nie koniec. Z uwagi na wiek młodych złodziejek i wartość skradzionego mienia sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym i nieletnich, który zdecyduje o dalszym losie dziewczynek.