Dwie 14-latki staną przed sądem. W wakacje okradły drogerie w Lesznie

Wakacyjne pomysły

Do kradzieży doszło w jednej z palcówek handlowych w Lesznie.

- Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatki postanowiły wykorzystać wakacyjną swobodę w najgorszy możliwy sposób. Wchodząc do sklepu, wykorzystywały chwilową nieuwagę obsługi, pakowały do toreb markowe kosmetyki i wychodziły, nie płacąc za towar. ​Pierwsza ze sklepowej serii kradzieży ubiegła bez konsekwencji – dziewczętom udało się wówczas wynieść ze sklepu asortyment o wartości ponad 1 tys. złotych – mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Zachęcone pierwszą „udaną” kradzieżą postanowiły dokonać następnej. Ale tym razem nie miały już tyle szczęścia.

- Przy kolejnej wizycie w tym samym obiekcie ich zachowanie od razu wzbudziło podejrzenia personelu. Pracownik sklepu zareagował błyskawicznie, ujął obie 14-latki na gorącym uczynku i uniemożliwił im ucieczkę do czasu przyjazdu patrolu policji. ​Mundurowi po przybyciu na miejsce zabezpieczyli skradziony towar oraz zgromadzili materiał dowodowy, który jednoznacznie potwierdził, że nastolatki odpowiadają za kradzieże na kwotę przekraczającą 2 tys. złotych. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności nieletnie zostały odebrane przez rodziców – informuje policjantka.

Ale na tym nie koniec. Z uwagi na wiek młodych złodziejek i wartość skradzionego mienia sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym i nieletnich, który zdecyduje o dalszym losie dziewczynek.

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