Surowy wyrok dla 39-latka zatrzymanego w Lesznie. Za kratki za zignorowanie znaku i zakazów

Joanna Haliasz
2026-08-25 13:29

W policyjnym areszcie zakończyła się wizyta w Lesznie mieszkańca gminy Bojanowo. 39-latek został zatrzymany przez policjantów, gdy złamał znak nakazu jazdy w lewo. Jak się okazało, złamał przy okazji dwa zakazy sądowe kierowania pojazdami. Mężczyzna stanął przed sądem, który nie był łaskawy.

Policjant trzyma za ramię zakutego w kajdanki mężczyznę. O surowym wyroku dla 39-latka przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Fb Policja Leszno/ Archiwum prywatne

Surowa kara

Do zatrzymania 39-latka doszło w minioną niedziele (23 sierpnia) ok. godz. 15:30 w Lesznie. Patrolujący miasto policjanci zwrócili uwagę na kierującego Volkswagenem Golfem, który nie zastosował się do znaku C-2 :nakaz jazdy w prawo za znakiem”.

Szybko okazało się, że zignorowanie znaku nakazu było najmniejszym z przewinień kierowcy. Po sprawdzeniu danych 39–latka w policyjnych bazach informatycznych wyszło na jaw, że w ogóle nie powinien on zasiadać za kierownicą jakiegokolwiek pojazdu. Na mężczyźnie ciążyły dwa prawomocne i aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych - informuje Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Kierowca został natychmiast zatrzymany przez mundurowych i doprowadzony do policyjnego aresztu.

- Z uwagi na rażące i lekceważące naruszenie prawa oraz wcześniejszych wyroków sądowych, leszczyńscy śledczy skompletowali materiał dowodowy.  39-latek stanął przed obliczem wymiaru sprawiedliwości - mówi A. Stelmaszczyk. - Sąd Rejonowy w Lesznie nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących i orzekł wobec sprawcy 7 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, świadczenie pieniężne w kwocie 10 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna niemal prosto z drogi trafił do celi. 

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