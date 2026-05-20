Trzy pojazdy, dwóch złodziei

Ciągniki siodłowe marki MAN stały na ogrodzonym placu na terenie gminy Kościan. Pojazdy należały do jednej z firm i od pewnego czasu nie były używane. Wszystkie trzy zniknęły jednej nocy. Pokrzywdzony wycenił wartość skradzionych MAN-ów na łącznie ponad 431 tysięcy złotych.

- Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego kościańskiej komendy. W toku prowadzonych czynności policjanci wytypowali sprawców kradzieży. Ustalili, że 8 maja sprawcy po uprzednim wyłamaniu zabezpieczeń ogrodzenia dostali się na teren placu, skąd skradli trzy ciągniki siodłowe. W miniony poniedziałek funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn - 43-letniego mieszkańca powiatu zielonogórskiego oraz 49-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego. Jeden z zatrzymanych jest byłym pracownikiem firmy, do której należały pojazdy - mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Mężczyzna jakiś czas temu ukradł kluczyki do trzech ciężarówek. Każdy z nich odjechał jednym pojazdem, a potem obaj wrócili po trzeci.

- Kryminalni ustalili również miejsce przechowywania skradzionych ciągników na terenie powiatu nowosolskiego. Pojazdy zostały zabezpieczone i wkrótce wrócą do właściciela - poinformował J. Lemański.

Najprawdopodobniej skradzione ciągniki miały zostać sprzedane.

Wczoraj (19maja) prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i poręczenia majątkowego.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za które każdemu z nich grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

