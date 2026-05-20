Przełomowa decyzja w sprawie drogi do Leszna. Nowa ścieżka rowerowa ma powstać jeszcze w tym roku!

Tomasz Szymlet
2026-05-20 11:33

To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników jednośladów i osób dbających o bezpieczeństwo. Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa nowej drogi dla rowerów na trasie z Lipna do Leszna. Inwestycję oficjalnie potwierdził Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (WZDW), a o szczegółach poinformował wójt gminy Lipno, Łukasz Litka, po spotkaniu z dyrektorem poznańskiej dyrekcji dróg.

Droga Lipno Leszno

Autor: Google Mapy/ Materiały prasowe

Sprytny plan inżynierów. Jak zmieszczą nową ścieżkę?

O budowie bezpiecznej ścieżki rowerowej wzdłuż ruchliwej "starej piątki" mówiło sie od dawna. W końcu przyszedł czas na konkrety. Wójt giny Lipno, Łukasz Litka poinformował w swoich mediach społecznościowych, że jest po rozmowach z szefem WZDW Pawłem Katarzyńskim. Spotkanie przyniosło konkretne rozstrzygnięcia i zapewnienia o bardzo szybkim terminie realizacji. Budowa ciągu ma się odbyć w ekspresowym tempie – prace zaplanowano jeszcze na 2026 rok.

Największym problemem tej inwestycji jest znalezienie odpowiedniej przestrzeni na wybudowanie ścieżki rowerowej. WZDW znalazło na to sprawdzony sposób:

  • Oś jezdni zostanie odpowiednio przesunięta,
  • Dotychczasowe pobocza zostaną zlikwidowane.

Dzięki temu drogowcy uzyskają szerokość niezbędną do stworzenia odseparowanej, bezpiecznej ścieżki rowerowej, która połączy Lipno z Lesznem i odczuwalnie podniesie komfort i rowerzystów. 

