Sprytny plan inżynierów. Jak zmieszczą nową ścieżkę?
O budowie bezpiecznej ścieżki rowerowej wzdłuż ruchliwej "starej piątki" mówiło sie od dawna. W końcu przyszedł czas na konkrety. Wójt giny Lipno, Łukasz Litka poinformował w swoich mediach społecznościowych, że jest po rozmowach z szefem WZDW Pawłem Katarzyńskim. Spotkanie przyniosło konkretne rozstrzygnięcia i zapewnienia o bardzo szybkim terminie realizacji. Budowa ciągu ma się odbyć w ekspresowym tempie – prace zaplanowano jeszcze na 2026 rok.
Największym problemem tej inwestycji jest znalezienie odpowiedniej przestrzeni na wybudowanie ścieżki rowerowej. WZDW znalazło na to sprawdzony sposób:
- Oś jezdni zostanie odpowiednio przesunięta,
- Dotychczasowe pobocza zostaną zlikwidowane.
Dzięki temu drogowcy uzyskają szerokość niezbędną do stworzenia odseparowanej, bezpiecznej ścieżki rowerowej, która połączy Lipno z Lesznem i odczuwalnie podniesie komfort i rowerzystów.