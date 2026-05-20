Obaj z zarzutami, jeden będzie wydalony

Gostyńscy kryminalni pracowali nad sprawą kradzieży od marca. W połowie marca z marketu w Gostyniu skradzione zostały artykuły spożywcze i przemysłowe, głównie kremy do protez oraz kawy. Straty oszacowano na blisko 1000 złotych. Kilka dni później w markecie w Pudliszkach skradziono artykuły spożywcze i przemysłowe, m.in. pasty do zębów, czekolady, bombonierki oraz kawy o łącznej wartości blisko 850 złotych. Funkcjonariusze ustalili sprawców kradzieży i w miniony poniedziałek (18 maja) ich zatrzymali.

- To 37 i 35-letni obywatele Gruzji. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci znaleźli cześć skradzionego mienia. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Jak się okazało podczas sprawdzania policyjnych systemów, 37-letni Gruzin był już notowany za kradzieże, m.in. w 2020 roku w Turku oraz w 2025 roku w Jarocinie.

- W związku z dotychczasową działalnością przestępczą cudzoziemca oraz uznaniem, że swoim zachowaniem stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jego postawa i notoryczne łamanie przepisów wskazuje na lekceważący stosunek do polskiego prawa, komendant powiatowy policji w Gostyniu wystąpił do komendanta straży granicznej Poznań-Ławica z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Gruzji do powrotu do swojego kraju - przekazała M. Curyk.

Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej i w najbliższym czasie opuści terytorium Polski.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie