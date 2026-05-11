Dymiące retorty i jeziorne szlaki. Gotowy plan na rowerowy weekend we Włoszakowicach

Tomasz Szymlet
2026-05-11 9:21

Szukasz pomysłu na aktywny weekend w Wielkopolsce? Zapomnij o obleganych kurortach. Okolice Włoszakowic i Przemęckiego Parku Krajobrazowego to raj dla rowerzystów, gdzie zapach lasu miesza się z dymem z dziewiętnastowiecznych retort smolarzy, a trasy prowadzą brzegiem krystalicznie czystych jezior.

Dzień Smolarza
Unikat na skalę kraju: Zobacz, jak pracują smolarze

W lasach Nadleśnictwa Włoszakowice czeka na Ciebie atrakcja, której nie znajdziesz nigdzie indziej na zachód od Wisły. To retorty – murowane piece do wypalania węgla drzewnego, datowane na XIX wiek, które leśnicy odkryli i odbudowali w 2010 roku.

Co musisz wiedzieć o wypale?

  • Do jednego pieca trafia jednorazowo nawet 12 metrów przestrzennych drewna.
  • Proces wypalania odbywa się bez dostępu tlenu i trwa od dwóch do trzech tygodni.
  • Tradycja jest tu wciąż żywa: piece rozpala się za pomocą tzw. łuczywa, czyli żywicznych kawałków sosny.
  • Nadleśnictwo Włoszakowice co roku w październiku organizuje Dzień Smolarza, gdzie widzowie mogą zobaczyć jak rozpala się retortę

Koniecznie zajrzyj do naszej galerii, by zobaczyć unikalne zdjęcia z procesu wypału – kłęby dymu wydobywające się z retort w sercu lasu robią niesamowite wrażenie!

Najlepsze trasy rowerowe – którą wybrać?

Gmina Włoszakowice posiada gęstą sieć leśnych duktów i dróg lokalnych, idealnych na dwa kółka. Oto gotowe propozycje tras:

  • Dla ambitnych: „Wokół Gminy Włoszakowice” (44,5 km). Dłuższa pętla oznaczona kolorem brązowym, pozwalająca poznać różnorodność całego regionu.
  • Dla poszukiwaczy smaków: Szlak „Jagodowo-grzybowy” (21,5 km). Granatowa trasa prowadząca przez najlepsze tereny dla zbieraczy runa leśnego.
  • Rekreacyjnie: „Dookoła Jeziora Dominickiego” (11,5 km). Fioletowy szlak, idealny na rodzinną wycieczkę z przerwą na kąpiel w Boszkowie-Letnisku.
  • Z historią w tle: Trasa Leszno – Boszkowo (24,5 km). Czerwony szlak powiatowy łączący miasto z letniskiem.

Wieża widokowa i leśne ścieżki

Jeśli chcesz na chwilę zejść z roweru, skieruj się w stronę miejscowości Dominice. Znajduje się tam wieża widokowa, z której rozpościera się panorama na Jezioro Dominickie. To właśnie spod niej rusza popularna ścieżka przyrodniczo-leśna „Papiernia”. Turyści mają do wyboru cztery warianty trasy (od 4,9 km do 8,2 km). Na szlaku zobaczysz m.in. potężne dęby i buki, stanowiska barwinka pospolitego oraz... kąpielisko dzików.

Co jeszcze warto zobaczyć? 

  • Trójkątny Pałac we Włoszakowicach: Późnobarokowy pałac myśliwski Sułkowskich wzniesiony na unikalnym planie trójkąta równobocznego.
  • Najstarszy platan w Wielkopolsce: Rośnie w parku przypałacowym, ma ponad 250 lat i imponujące rozmiary.
  • Arboretum w Krzyżowcu: Mała osada 4 km na południe od Włoszakowic z ciekawą kolekcją młodych drzew i potężnymi dębami pomnikowymi przy samej drodze.

Poradnik turysty:

  • Baza wypadowa: Najlepszym miejscem na nocleg i start wycieczek są Dominice lub Boszkowo-Letnisko ze względu na bogatą bazę noclegową.
  • Dojazd: Możesz tu dotrzeć pociągiem (stacja Boszkowo lub Włoszakowice).
  • Bezpieczeństwo: Pamiętaj, że wiele tras prowadzi utwardzonymi drogami leśnymi, gdzie po deszczu mogą zdarzyć się utrudnienia.

Region Włoszakowic to dowód na to, że najlepsze przygody czekają tuż za rogiem. Zabierz rower, aparat i ruszaj odkrywać tajemnice smolarzy!

