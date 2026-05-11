Unikat na skalę kraju: Zobacz, jak pracują smolarze

W lasach Nadleśnictwa Włoszakowice czeka na Ciebie atrakcja, której nie znajdziesz nigdzie indziej na zachód od Wisły. To retorty – murowane piece do wypalania węgla drzewnego, datowane na XIX wiek, które leśnicy odkryli i odbudowali w 2010 roku.

Co musisz wiedzieć o wypale?

Do jednego pieca trafia jednorazowo nawet 12 metrów przestrzennych drewna.

Proces wypalania odbywa się bez dostępu tlenu i trwa od dwóch do trzech tygodni.

Tradycja jest tu wciąż żywa: piece rozpala się za pomocą tzw. łuczywa, czyli żywicznych kawałków sosny.

Nadleśnictwo Włoszakowice co roku w październiku organizuje Dzień Smolarza, gdzie widzowie mogą zobaczyć jak rozpala się retortę

Koniecznie zajrzyj do naszej galerii, by zobaczyć unikalne zdjęcia z procesu wypału – kłęby dymu wydobywające się z retort w sercu lasu robią niesamowite wrażenie!

18

Najlepsze trasy rowerowe – którą wybrać?

Gmina Włoszakowice posiada gęstą sieć leśnych duktów i dróg lokalnych, idealnych na dwa kółka. Oto gotowe propozycje tras:

Dla ambitnych: „Wokół Gminy Włoszakowice” (44,5 km). Dłuższa pętla oznaczona kolorem brązowym, pozwalająca poznać różnorodność całego regionu.

Dłuższa pętla oznaczona kolorem brązowym, pozwalająca poznać różnorodność całego regionu. Dla poszukiwaczy smaków: Szlak „Jagodowo-grzybowy” (21,5 km). Granatowa trasa prowadząca przez najlepsze tereny dla zbieraczy runa leśnego.

(21,5 km). Granatowa trasa prowadząca przez najlepsze tereny dla zbieraczy runa leśnego. Rekreacyjnie: „Dookoła Jeziora Dominickiego” (11,5 km). Fioletowy szlak, idealny na rodzinną wycieczkę z przerwą na kąpiel w Boszkowie-Letnisku.

(11,5 km). Fioletowy szlak, idealny na rodzinną wycieczkę z przerwą na kąpiel w Boszkowie-Letnisku. Z historią w tle: Trasa Leszno – Boszkowo (24,5 km). Czerwony szlak powiatowy łączący miasto z letniskiem.

Wieża widokowa i leśne ścieżki

Jeśli chcesz na chwilę zejść z roweru, skieruj się w stronę miejscowości Dominice. Znajduje się tam wieża widokowa, z której rozpościera się panorama na Jezioro Dominickie. To właśnie spod niej rusza popularna ścieżka przyrodniczo-leśna „Papiernia”. Turyści mają do wyboru cztery warianty trasy (od 4,9 km do 8,2 km). Na szlaku zobaczysz m.in. potężne dęby i buki, stanowiska barwinka pospolitego oraz... kąpielisko dzików.

Co jeszcze warto zobaczyć?

Trójkątny Pałac we Włoszakowicach: Późnobarokowy pałac myśliwski Sułkowskich wzniesiony na unikalnym planie trójkąta równobocznego.

Późnobarokowy pałac myśliwski Sułkowskich wzniesiony na unikalnym planie trójkąta równobocznego. Najstarszy platan w Wielkopolsce: Rośnie w parku przypałacowym, ma ponad 250 lat i imponujące rozmiary.

Rośnie w parku przypałacowym, ma ponad 250 lat i imponujące rozmiary. Arboretum w Krzyżowcu: Mała osada 4 km na południe od Włoszakowic z ciekawą kolekcją młodych drzew i potężnymi dębami pomnikowymi przy samej drodze.

Poradnik turysty:

Baza wypadowa: Najlepszym miejscem na nocleg i start wycieczek są Dominice lub Boszkowo-Letnisko ze względu na bogatą bazę noclegową.

Najlepszym miejscem na nocleg i start wycieczek są Dominice lub Boszkowo-Letnisko ze względu na bogatą bazę noclegową. Dojazd: Możesz tu dotrzeć pociągiem (stacja Boszkowo lub Włoszakowice).

Możesz tu dotrzeć pociągiem (stacja Boszkowo lub Włoszakowice). Bezpieczeństwo: Pamiętaj, że wiele tras prowadzi utwardzonymi drogami leśnymi, gdzie po deszczu mogą zdarzyć się utrudnienia.

Region Włoszakowic to dowód na to, że najlepsze przygody czekają tuż za rogiem. Zabierz rower, aparat i ruszaj odkrywać tajemnice smolarzy!

Kongijskie Piekło - Majewski Mariusz, Kocemba Jarosław [WYWIAD]