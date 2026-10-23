Zdrovo Polonia po kolejną wygraną

Zdrovo Polonia 1912 Leszno kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w I lidze koszykówki mężczyzn. Pięć meczów i pięć zwycięstw, to bilans zespołu z Wielkopolski. Takim samym może pochwalić się jeszcze Spójnia Stargard. W najbliższej kolejce Poloniści zagrają o szóstą wygraną w Trapezie, gdzie zawita GKS Tychy, które poprzednio nadspodziewanie pewnie pokonały Qemeticę Noteć Inowrocław 96:77. Trudniejszą przeprawę mieli leszczynianie, którzy dopiero w końcówce złamali opór zespołu ze Starogardu Gdańskiego, wygrywając na finiszu różnicą 9 ,,oczek”. Najbliższy rywal ma póki co ujemny bilans spotkań.

Na koncie GKS są dwa zwycięstwa i trzy porażki, ale absolutnie ekipy prowadzonej przez trenera Tomasza Jagiełkę nie należy lekceważyć, co pokazał ostatni ich mecz i zdobycz blisko stu punktów. Tam jest potencjał w ofensywie, a wiodącymi postaciami są: Tomasz Śnieg, wybrany ostatnio MVP 5 kolejki, ale też tacy solidni gracze, jak znany z występów w Lesznie: Szymon Kiwilsza, a także Mateusz Dziemba, Sebastian Bożenko czy Damian Jeszke. Co ciekawe Tyszanie jako jedni z nielicznych w lidze grają tylko i wyłącznie polskim składem. Szykuje się ciekawe widowisko, ale liczymy oczywiście na kolejne szóste zwycięstwo drużyny z Wielkopolski. Mecz Zdrovo Polonii z GKS Tychy rozegrany zostanie w niedzielę, a rozpocznie się o godzinie 18.00.

Futsaliści w sobotę w Trapezie

24 godziny wcześniej, w sobotę, także w Trapezie swój dziesiąty mecz w sezonie rozegrają futsaliści z Leszna, których rywalem będzie We-Met Club Kamienica Królewska. Po fatalnym starcie nasz zespół notuje zwyżkę formy, czego dowodem były ostatnie trzy kolejne zwycięstwa z drużynami z Katowic, Kazimierzy Wielkiej i Torunia. To wywindowało GI Malepszy Futsal Leszno na 9 miejsce w tabeli i złapanie kontaktu z czołową ósemką, czyli zespołami, które w wirtualnej tabeli są na tę chwilę w fazie play-off.

dSobotni przeciwnik leszczynian ma o jedną wygraną mniej od gospodarzy tego spotkania i zajmuje 11 miejsce. Tu spodziewamy się wyrównanej walki i oby z happy-endem podopiecznych Sergio Nevesa. Ewentualna piąta wygrana w lidze może dać awans do TOP8 rozgrywek FOGO Futsal Ekstraklasy.