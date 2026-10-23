Praca na pełnych obrotach. ADE to nie tylko całonocne imprezy

Dla wielu fanów muzyki klubowej wyjazd do stolicy Holandii może kojarzyć się wyłącznie z zabawą. Jednak z perspektywy czołowych producentów i DJ-ów, amsterdamski tydzień to przede wszystkim twarda praca biznesowa i marketingowa - mówi Wojtek Kucharski

„Gdy ktoś jedzie z nami na Amsterdam Dance Event po raz pierwszy, może być mocno zaskoczony. Wbrew pozorom nie jest to czas nieustającej imprezy, lecz okres wyczerpującej pracy. Bierzemy udział w licznych panelach i spotkaniach, na których dogadujemy projekty niemożliwe do załatwienia drogą mailową”.

Tomek Gnaciński przytacza statystyki, które najlepiej obrazują potęgę amsterdamskiego festiwalu:

„Skala tej imprezy po prostu zwala z nóg. Na kilka dni do miasta zjeżdża ponad pół miliona ludzi z branży, w tym około trzech tysięcy artystów, menedżerów i wydawców. Dla nas to idealny moment na połączenie obowiązków zawodowych z tym, co po prostu kochamy robić”.

Szacuje się, że całe wydarzenie przyciąga ponad 600 tysięcy odwiedzających z całego globu, stanowiąc najważniejszy punkt zwrotny w kalendarzu branży muzyki elektronicznej

Autor: Loui PL/ Facebook

Rewolucja na parkietach: Szczyt popularności imprez dziennych

Obecność na ADE to dla muzyków z Taste The Music także doskonała okazja do obserwacji zachodzących w branży zmian. W ostatnich latach zauważalnym trendem staje się odchodzenie od tradycyjnego, nocnego imprezowania na rzecz wydarzeń organizowanych w ciągu dnia.

O rosnącej sile występów organizowanych przy świetle dziennym artyści przekonali się podczas jednego ze swoich amsterdamskich setów:

„Zaczęliśmy grać nasz set o 15:00, a już po piętnastu minutach lokal był wypełniony po brzegi. To było niesamowite uczucie i bez wątpienia jedno z najlepszych wydarzeń, w jakich mieliśmy okazję brać udział”.

Pojawia się także zupełnie nowe podejście samych klubowiczów, którzy zmieniają swoje dotychczasowe nawyki. DJ-e dostrzegają wyraźną ewolucję w zachowaniach publiczności:

„Obserwujemy wyraźny, globalny trend. Tradycyjne nocne imprezowanie coraz częściej ustępuje miejsca wydarzeniom dziennym oraz imprezom startującym o świcie. Ludzie potrafią nastawić budzik na piątą rano, by wejść do klubu wypoczęci i świadomie posłuchać swojego ulubionego artysty”. - dodaje Wojtek Kucharski.

Polskie brzmienia na ADE

Marka Taste The Music, obecna na rynku już od ponad 16 lat, nieustannie buduje swoją pozycję na międzynarodowych scenach. Tegoroczna obecność Wojtka i Tomka w Amsterdamie obejmuje zarówno udział w panelach dyskusyjnych i łowienie świeżych inspiracji, jak i występy dla międzynarodowej publiczności. Więcej relacji i bezpośrednich kadrów z amsterdamskich ulic oraz klubów można śledzić bezpośrednio na profilach społecznościowych artystów.

zobaczcie jak wygląda flagowy event organizowany przez TTM "Taste The Music at the Castle" w Rydzynie

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