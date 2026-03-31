Bezpłatne warsztaty i drzwi otwarte w kościańskiej pracowni z okazji Dnia Sztuki

Tomasz Szymlet
2026-03-31 9:22

Z okazji Międzynarodowego Dnia Sztuki w Kościanie odbędą się otwarte spotkania warsztatowe. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 11 kwietnia 2026 roku. W programie przewidziano możliwość zwiedzenia Michalewicz Art Studio oraz udział w bezpłatnych zajęciach plastycznych dla mieszkańców.

Ewa Michalewicz

i

Warsztaty dla dzieci, rodzin i malowanie intuicyjne

Program wydarzenia został podzielony na kilka bloków tematycznych, dopasowanych do różnych grup wiekowych. W ciągu dnia przewidziano czas na aktywność dla dzieci, które będą mogły pracować z farbami, oraz sesje dla rodzin tworzących wspólne projekty. Wieczorna część spotkania zostanie poświęcona malowaniu intuicyjnemu, dedykowanemu kobietom.

"Wiem, że czasem barierą są pieniądze lub strach, że nie ma się talentu. Dlatego organizuję te zajęcia bezpłatnie. Chodzi o to, żeby spróbować, pobrudzić ręce gliną czy farbą i po prostu poczuć radość z tworzenia. Talent to drugorzędna sprawa, liczą się chęci" – informuje Ewa Michalewicz.

Osiem godzin z rzemiosłem przy ulicy Bernardyńskiej

Dzień otwarty potrwa osiem godzin – od 11:00 do 19:00. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zapleczem technicznym pracowni mieszczącej się przy ul. Bernardyńskiej 2. Inicjatywa ma charakter otwarty i edukacyjny, pozwalający na bezpośredni kontakt z narzędziami artystycznymi oraz gotowymi realizacjami, które powstają w tym miejscu.

"Chcę odczarować to miejsce. Moja pracownia to nie jest muzeum, gdzie niczego nie wolno dotykać. Wręcz przeciwnie – podczas drzwi otwartych każdy może wejść, zadać pytanie, a nawet chwycić za narzędzia. Chcę, żeby kościaniacy poczuli się tu jak u siebie" – wyjaśnia artystka.

