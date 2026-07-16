Czym jest akrobatyka powietrzna? Pasja na wysokościach

Akrobatyka powietrzna to widowiskowa, ale i wymagająca dyscyplina, która łączy w sobie taniec, gimnastykę i odwagę. Zawodniczki wykonują skomplikowane układy na szarfach, kołach lub sztrabatach, często na wysokości od 4 do 5 metrów. Jak podkreślają sami sportowcy, jest to sport wysokiego ryzyka, wymagający ogromnego zaangażowania całego ciała i setek godzin spędzonych na sali treningowej.

Dla wielu dziewcząt, takich jak Zuzia Dworczak, jest to pasja od najmłodszych lat.

„Już gdy byłam mała, ciągle coś robiłam – rozciągałam się, robiłam mostki i szpagaty. To moja pasja od zawsze i ciężko byłoby mi z niej zrezygnować”.

Droga do sukcesu: 10 lat historii klubu Flying Flower

Klub Flying Flower działa w Lesznie od 10 lat, szkoląc kolejne pokolenia akrobatek. Intensywność treningów jest imponująca – zawodniczki potrafią trenować 5-6 razy w tygodniu, dopracowując każdy element układu do perfekcji. Sukcesy nie przychodzą same; Zuzia w ciągu jednego roku szkolnego zdobyła aż 16 medali, 6 wyróżnień oraz nagrodę Grand Prix.

Kwalifikacje na Mistrzostwa Świata nie były przypadkiem. Dziewczęta musiały stanąć na podium podczas prestiżowych zawodów w Drezdenku oraz Opolu, co potwierdziło ich przynależność do światowej czołówki.

Polecany artykuł: Wemet Dąbcze się zbroi

Wyzwanie finansowe: Zbiórka na wyjazd do Włoch

Choć forma sportowa jest na najwyższym poziomie, barierą okazują się finanse. Wyjazd na mistrzostwa, które odbędą się pod koniec listopada we Włoszech, wiąże się z ogromnymi kosztami. Opłaty wpisowe wynoszą 150 € za solówkę i 190 € za duet. Do tego dochodzą koszty lotów, zakwaterowania oraz zakupu oficjalnych strojów reprezentacji Polski.

Joanna Dworczak, mama jednej z zawodniczek, wyjaśnia sytuację:„Koszt wyjazdu to około 2000 złotych na jedną dziewczynkę. Do tego dochodzą loty i noclegi, ponieważ zawody trwają cztery dni. Potrzebne są też fundusze na transport na miejscu oraz stroje – dresy klubowe i dresy reprezentacji Polski”.

Łączny koszt wyjazdu dla pięciu zawodniczek to 15 000 złotych.

Jak wesprzeć młode talenty z Leszna?

W internecie, na portalu zrzutka.pl, została utworzona specjalna zbiórka, gdzie każdy może dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu młodych leszczynianek. Obecnie na liczniku jest już prawie 3000 złotych, ale do celu wciąż brakuje sporej kwoty.

Wspierając te utalentowane dziewczyny, pomagamy im nie tylko wziąć udział w zawodach, ale przede wszystkim spełniać marzenia i reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Akrobatyka powietrzna to sport niszowy, który wciąż walczy o uznanie i w przyszłości być może stanie się dyscypliną olimpijską.