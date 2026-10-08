Forma w górę. 10 bramek futsalistów z Leszna

Ostre strzelanie na ziemi Świętokrzyskiej goście z Leszna rozpoczęli już na początku spotkania. Pierwsze minuty należały do Andrija Yelisheva. Ukrainiec trafił już w 3 minucie, a niespełna dwie minuty później miał na swoim koncie ,,dwupak”.. Leszczynianie grali jak z nut i niemiłosiernie punktowali rywala. Na 3:0 w 13 minucie podwyższył Gallego. Po wznowieniu minęło kilkanaście sekund, gdy do siatki rywala trafił Udris. Potem jeszcze do przerwy były bramki Gallego, Siecli i Lisowskiego, co dało bardzo wysokie prowadzenie Leszczynian po 20 minutach 7:0!

Goście byli pewni swego. Tempo nie było już po zmianie stron tak szalone, ale przyjezdnym udało się zachować czyste konto i zakończyć spotkanie dwucyfrówką. Dwie kolejne bramki zdobył Łotysz – Udris, a na koniec spotkania wynik na 10:0 ustalił Skrzypek.

Trzecia wygrana w sezonie stała się faktem. Cieszy niesamowita skuteczność w dwóch ostatnich meczach. Te dwa spotkania to komplet 6 punktów i bilans bramkowy 18:0! Czy podopieczni trenera Sergio Nevesa wracają na właściwe tory? Wszystko wskazuje na to, że tak. Zespół wskoczył na 10 miejsce w tabeli, a czołowa ósemka jest już w zasięgu ręki.