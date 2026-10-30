Dla najmłodszych mieszkańców

Nowe elementy zamontowano w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w żłobku w Zespole Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze”.

Zakres prac obejmował m.in. roboty pomiarowe, przygotowawcze, ziemne, dostawę i montaż urządzeń oraz wykonanie syntetycznej nawierzchni na placu, która amortyzować będzie ewentualne upadki podczas zabawy. Odnowione zostały także już istniejące urządzania zabawowe na placu. zostały też urządzania istniejące już na placu zabaw.

- Plac zabaw wzbogacił się o nowe urządzenia m.in. zestaw zabawowy z piaskownicą i zjeżdżalnią, ścieżkę sensoryczną, bujaki, kiwak, żagle zacieniające, stolik piknikowy z parasolem, domki, piaskownicę z wodnym stołem – informuje Gmina Góra w swoich mediach społecznościowych.

Doposażenie i odnowieniu placu zabaw kosztowało ponad 350 tys. złotych. Samą gminę zaledwie ponad 50 tys. złotych. Na realizację zadania Góra otrzymała dofinansowane z rządowego programu „Aktywne place zabaw” w wysokości 300 tys. złotych. Wykonawcą prac była firma z Zawoni w pow. trzebnickim.