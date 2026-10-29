Grobowiec jak pałac – im większy, tym lepiej

Dla osób spoza kultury romskiej skala tych pomników może być przytłaczająca. Jednak dla Romów okazały nagrobek to najważniejszy symbol szacunku i czci dla zmarłego. Istnieje prosta zależność: im większa i bogatsza rodzina, tym bardziej monumentalne miejsce spoczynku. Groby te często przypominają małe pałace lub antyczne budowle z kolumnami.

W przeciwieństwie do tradycyjnych polskich pochówków, Romowie unikają chowania bliskich bezpośrednio w ziemi („w piasku”) – zamiast tego buduje się specjalne murowane piwnice i grobowce, w których spoczywają całe pokolenia.

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BMW, złote łańcuchy i… telefon w ręku

To, co najbardziej „szokuje” postronnych obserwatorów, to realizm wizerunków zmarłych. Na nagrobkach rzadko widuje się skromne zdjęcia. Zamiast tego mamy:

Postacie w pełnym wzroście , ubrane w najlepsze garnitury, obwieszone złotą biżuterią.

, ubrane w najlepsze garnitury, obwieszone złotą biżuterią. Symbole luksusu: Na grobach młodych Romów często pojawiają się wizerunki ich ukochanych samochodów – Mercedesów (nawet w kolorze złotym!) czy BMW .

Na grobach młodych Romów często pojawiają się wizerunki ich ukochanych samochodów – . Atrybuty nowoczesności: Nie dziwi widok Roma wyrytego w kamieniu z telefonem komórkowym w dłoni czy przy keyboardzie.

Te elementy nie mają na celu epatowania bogactwem dla samej próżności. Są one odzwierciedleniem życia zmarłego i tego, co kochał.

Uczta przy grobie: wódka, papierosy i rozmowy

Romskie zwyczaje pogrzebowe to nie tylko kamień, ale przede wszystkim żywa tradycja. Dla Romów 1 listopada to nie tylko czas smutku, ale okazja do świętowania życia. Przy grobach stawia się niekiedy małe stoliki, przy których rodzina biesiaduje.

Do najbardziej unikalnych rytuałów należą:

Poczęstunek dla duszy: Wylewanie połowy kieliszka wódki na grób (by podzielić się trunkiem ze zmarłym) oraz zostawianie zapalonych papierosów na płycie nagrobnej. Głośne opłakiwanie: Tradycja „płaczek” i trzymanie żałoby przez rok, zakończone huczną imprezą, która ma symbolizować powrót rodziny do radości. Strach przed powrotem: Bogactwo grobu i spełnianie „zachcianek” zmarłego (jedzenie, picie) ma też wymiar praktyczny – Romowie wierzą, że zadowolona dusza nie będzie miała powodu, by wracać na ten świat i straszyć żywych.

Choć dla wielu estetyka tych grobów jest kontrowersyjna, badacze kultury podkreślają, że są one świadectwem silnych więzi rodzinnych i unikalnego postrzegania sfery sacrum. To „egzotyczne enklawy” na naszych cmentarzach, które opowiadają historie o mądrości starszyzny i tragicznie przerwanych życiach młodych ludzi.