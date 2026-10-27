Nowa wieża

Prace nad budową szlaku turystyczno- edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym już ruszyły, a niebawem ruszy też budowa imponującej wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim.

- Od strony Włoszakowic rozpoczęliśmy budowę szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym. A to nie wszystko, bo już niebawem ruszą prace fundamentowe pod budowę wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim. Bo kiedy wy będziecie szykować rowery do kolejnego sezonu, my chcemy mieć już całą trasę gotową - mówi w mediach społecznościowych Robert Jagodzik, wicestarosta Powiatu Leszczyńskiego.

Głównym punktem projektu będzie potężna, drewniana konstrukcja zlokalizowana tuż nad brzegiem jeziora. Wieża będzie miała dwa poziomy widokowe: pierwszy taras na wysokości ponad 4 metrów (z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami) oraz główny, zlokalizowany na wysokości prawie 18 metrów, z którego rozpościerać się będzie panorama na cały Przemęcki Park Krajobrazowy. Dla młodszych (i tych nieco starszych) poszukiwaczy przygód na wieży zamontowana zostanie także zakręcona, stalowa zjeżdżalnia.

Wieża będzie miała 25 m wysokości i powstanie w miejscu 8-metrowej konstrukcji, rozebranej z powodu złego stanu technicznego kilka lat temu.

Spacer po kładce

Szlak będzie miał ok. 2 km długości. Zaprojektowany został tak, by minimalnie ingerować w ekosystem, a jednocześnie pokazać to, co w okolicy najpiękniejsze.

Najbardziej ekscytujący odcinek to ponad 400-metrowy drewniany pomost, który poprowadzi turystów bezpiecznie nad malowniczymi, podmokłymi terenami leśnictwa Papiernia. Wzdłuż trasy stanie 7 interaktywnych tablic, dzięki którym podczas wycieczki będzie można poznać sekrety lokalnej fauny i flory.

Inwestycja zostanie w pełni przystosowana do potrzeb rodzin z wózkami oraz osób z ograniczeniami ruchowymi, oferując m.in. dedykowane miejsca parkingowe i bezpieczne, mineralne nawierzchnie szlaku. Ze szlaku i wieży będzie można korzystać już wiosną przyszłego roku.

Inwestycja kosztować będzie ponad 7,5 mln złotych. Realizuje ją w formule „zaprojektuj i wybuduj” konsorcjum firm z Sierakowa i Lasocic.

Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę