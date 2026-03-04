Futsalowe święto w Trapezie! GI Malepszy Leszno podejmuje Mistrza Polski

Tomasz Szymlet
2026-03-04 9:01

To będzie wieczór pełen emocji! Już dziś, w środę 4 marca o godzinie 19:00, hala Trapez stanie się areną wielkiego widowiska. W ćwierćfinale Pucharu Polski GI Malepszy Leszno zmierzy się z aktualnym Mistrzem Polski – Piastem Gliwice. Czy leszczynianie powtórzą sukces z początku sezonu i wyeliminują faworyta?

GI Malepszy Leszno

Autor: Futsal Leszno/ Facebook

Prestiż, serce i... chłodna kalkulacja

Starcia z mistrzem zawsze wyzwalają dodatkową energię. Trener Tomasz Trznadel nie kryje, że ranga przeciwnika podnosi poprzeczkę. "Zawsze mecz z mistrzem Polski jest prestiżowy" – przyznaje szkoleniowiec, przypominając jednocześnie, że hala Trapez bywa dla gliwiczan wyjątkowo niegościnna. Na początku obecnych rozgrywek Leszno odprawiło Piasta z kwitkiem, wygrywając 3:1.

Sytuacja jednak uległa zmianie. Piast przyjeżdża do Leszna wzmocniony nowymi transferami, a sytuacja kadrowa gospodarzy jest inna niż kilka miesięcy temu. Trener Trznadel zapowiada jednak walkę do ostatniej sekundy: „Gramy u siebie w Trapezie i zawsze oddamy to serce na pewno i sto procent zaangażowania”.

Taktyczny balans: Puchar czy Liga?

Choć ćwierćfinał Pucharu Polski to mecz o ogromnym ciężarze gatunkowym, sztab szkoleniowy musi patrzeć szerzej. Już w najbliższą sobotę zespół czeka kolejny bardzo ważny pojedynek ligowy.

„Nie możemy wszystkich dział rzucić tylko na środę po prostu, bo liga trwa dalej i dla nas jest bardzo ważna” – zaznacza Tomasz Trznadel.To sugeruje, że kluczem do sukcesu będzie mądre szafowanie siłami, aby ogień w sercach zawodników nie wypalił się przed kluczowymi starciami o punkty w tabeli.

Twierdza Trapez potrzebuje kibiców!

W meczach pucharowych atut własnego boiska jest nie do przecenienia. Pełne trybuny i głośny doping od pierwszej do ostatniej minuty mogą być tym "szóstym zawodnikiem", który przechyli szalę zwycięstwa na stronę GI Malepszy Leszno.

Szczegóły meczu:

  • Data: Środa, 04.03.2026
  • Godzina: 19:00
  • Miejsce: Hala Trapez, Leszno
  • Stawka: Ćwierćfinał Pucharu Polski w Futsalu

Dla tych, którzy nie mogą pojawić się w hali, planowana jest transmisja na żywo. Nie przegapcie tego „meczycha”!

