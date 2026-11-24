Do zdarzenia doszło kilka dni temu, dokładnie w poniedziałek 16 listopada, między godz. 9:45 a 9:55.
Na ławce przy ulicy Sikorskiego w Gostyniu, w rejonie przejścia dla pieszych, pozostawiony został czarny plecak. Plecak, już bez zawartości, został następnie odnaleziony w klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Górnej 38 w Gostyniu – informuje Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
Na swojej stornie policja opublikowała zdjęcie plecaka oraz zdjęcie miejsca z Google Street View, gdzie został on pozostawiony. A razem z nim apel do osób, które mogą pomóc w ustaleniu, kto go zabrał.
Prosimy o pilny kontakt wszystkie osoby, które 16 listopada: przemieszczały się ulicą Sikorskiego lub Górną w Gostyniu i widziały osobę niosącą czarny plecak, przejeżdżały w tym czasie wskazanymi ulicami i posiadają nagranie z kamery samochodowej, na którym może być widoczna osoba, pojazd lub inne okoliczności mogące mieć znaczenie dla sprawy. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia – mówi Monika Curyk.
Pieniądze należały do kobiety, matki niepełnosprawnego dziecka.
Osoby posiadające informacje pomocne w ustaleniu sprawcy proszone są o kontakt z gostyńskimi policjantami pod numerem telefonu 47 77 25 200.