Do zdarzenia doszło kilka dni temu, dokładnie w poniedziałek 16 listopada, między godz. 9:45 a 9:55.

Na ławce przy ulicy Sikorskiego w Gostyniu, w rejonie przejścia dla pieszych, pozostawiony został czarny plecak. Plecak, już bez zawartości, został następnie odnaleziony w klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Górnej 38 w Gostyniu – informuje Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Na swojej stornie policja opublikowała zdjęcie plecaka oraz zdjęcie miejsca z Google Street View, gdzie został on pozostawiony. A razem z nim apel do osób, które mogą pomóc w ustaleniu, kto go zabrał.

Prosimy o pilny kontakt wszystkie osoby, które 16 listopada: przemieszczały się ulicą Sikorskiego lub Górną w Gostyniu i widziały osobę niosącą czarny plecak, przejeżdżały w tym czasie wskazanymi ulicami i posiadają nagranie z kamery samochodowej, na którym może być widoczna osoba, pojazd lub inne okoliczności mogące mieć znaczenie dla sprawy. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia – mówi Monika Curyk.

Pieniądze należały do kobiety, matki niepełnosprawnego dziecka.

Osoby posiadające informacje pomocne w ustaleniu sprawcy proszone są o kontakt z gostyńskimi policjantami pod numerem telefonu 47 77 25 200.

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