Do tragedii doszło dziś w nocy (25 listopada) między miejscowościami Jasień i Piotrkowice, w gminie Czempiń. O godz. 1.54 kościańscy strażacy otryzmali zgłoszenie, że doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Na miejsce od razu zadysponowane zostały dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kościanie oraz pobliska jednostka ochotniczej straży pożarnej w Czempiniu.

Po przyjeździe na miejsce, w przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pojazd osobowy wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W momencie przybycia na miejsce pierwszych zastępów pojazd całkowicie objęty był ogniem. Strażacy przystąpili natychmiast do działań gaśniczych po opanowaniu płomieni. Stwierdzono, że wewnątrz pojazdu znajdują się trzy osoby. Decyzją zespołu ratownictwa medycznego odstąpiono od działań ratowniczych, stwierdzono zgon trzech osób - mówi Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Na miejscu obecna jest prokurator oraz grupa dochodzeniowo-śledcza z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Trwają czynności wyjaśniające przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Na tę chwilę również nieznana jest tożsamość oraz wiek osób znajdujących się wewnątrz pojazdu - informuje D. Kryś.

Droga między miejscowościami Jasień a Czempiń jest całkowicie zablokowana dla ruchu. Policja wyznaczyła objazdy.

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