Mieszkańcy wybrali

Chodniki na Zamenhofa i oświetlenie na Rejtana to jedne z projektów, które wybrali do zrealizowania mieszkańcy miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego Leszna 2026. W Urzędzie Miasta Leszna wybrano ich wykonawców. Zdanie podzielono na dwie części.

Chodnikami na Osiedlu Zamenhofa zajmie się Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych z Leszna.

Zakres prac obejmuje chodniki wzdłuż:

ulicy Ludwika Zamenhofa, od budynku nr 83 (za sklepem Netto) do skrzyżowania przy parkingu przed Kauflandem,

garaży - na wysokości budynków nr 37 i 37a,

przy lesie, od szczytu budynku nr 13 do budynku nr 16.

Jak informuje magistrat, odcinek przy lesie będzie ciągiem pieszo-jezdnym, znajdującym się w strefie zamieszkania. W ramach zadania wybudowany zostanie też odcinka kanalizacji deszczowej.

Druga część projektu, którego chcieli mieszkańcy to oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu przy blokach Rejtana nr 72/79 i nr 80/110. Ruch w tym miejscu jest spory. Przejście prowadzi do bloków, śmietników, parkingów i pobliskiego sklepu.

Oświetlenie przejścia dla pieszych zbuduje firma DROGTRANZ z Góry.

Jerzyki na osiedlu Rejtana w Lesznie