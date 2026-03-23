​Grali do końca, a nagrodą był punkt. Kolejny trudny mecz futsalistów z Leszna

Andrzej Bartkowiak
2026-03-23 10:52

Trudno w obecnym sezonie gra się futsalistom z Leszna z beniaminkami. W I rundzie stracili punkty we Wrocławiu, a w niedzielę w Świeciu, choć w tym przypadku gra do końca przyniosła remis i punkt do tabeli FOGO Futsal Ekstraklasy.

Autor: FB Klub Sportowy Futsal Leszno/ Archiwum prywatne

Remis i spadek

Futsal Świecie wciąż nie może być pewnym ligowego bytu, więc było już przed meczem pewne, że postawi twarde warunki. Już od pierwszych minut było to widać na parkiecie. To spotkanie rozpoczęło się dla gospodarzy w sposób wymarzony, bo już w 2 minucie po rzucie karnym wykorzystanym przez Elsnera objęli prowadzenie, które podwyższyli w 12 minucie po strzale Inacio. Jeszcze do przerwy goście złapali jednak kontakt po trafieniu Betowskiego.

Po zmianie stron gospodarze utrzymywali korzystny dla siebie wynik niemal do końca. Leszczynianie jednak nie odpuszczali i używając sportowego żargonu na pół minuty przed końcem spotkania rzutem na taśmę za sprawą bramki Arkadiusza Szypczyńskiego doprowadzili do remisu 2:2. Tym sposobem to trudne spotkanie z beniaminkiem zakończyło się ostatecznie podziałem punktów. Niestety przy zwycięstwie Constractu oznacza to spadek GI Malepszy Futsal Leszno na 4 miejsce w tabeli.

